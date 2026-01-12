Slušaj vest

Ekvadorska policija je pronašla pet odsečenih glava koje su visile na užadima pričvršćenim za drvene stubove, što je najnoviji stravični prikaz nasilja bandi koje potresa zemlju. Obezglavljena tela pronađena su na plaži u Puerto Lopezu, na jugozapadu Ekvadora.

Poruka rivalskim bandama

Policija je saopštila da je ovaj jezivi čin najverovatnije izvela kriminalna grupa koja deluje u tom regionu, kao direktnu pretnju rivalskoj bandi. Prema navodima vlasti, mreže za trgovinu drogom često koriste lokalne ribare i njihove male čamce za transport narkotika.

Pretnje ribarima i eskalacija sukoba

Na fotografijama se vidi da su glave postavljene pored znaka upozorenja upućenog navodnim ucenjivačima ribara, kako policija veruje. Sukobi između narko-bandi dramatično su se pogoršali poslednjih meseci zbog borbe za teritoriju i kontrolu nad provincijom Manabi.

Vanredno stanje i pojačane mere bezbednosti

Vanredno stanje već je na snazi u devet od ukupno 24 provincije Ekvadora, uključujući Manabi. Policija je pojačala kontrole i nadzorne operacije u Puerto Lopezu nakon pronalaska odsečenih glava.

Rekordan talas nasilja u Ekvadoru

Uprkos pokušajima vlade i oružanih snaga da se obračunaju s kartelima, Ekvador i dalje ostaje najveći svetski izvoznik kokaina.

Godina 2025. zabeležena je kao najnasilnija u istoriji zemlje, sa više od 9.000 ubistava, prema zvaničnim podacima.

Pobune, masakri i javne egzekucije

Ovi brojevi dolaze uz niz pobuna u kojima su bande preuzele kontrolu nad zatvorima, vode se krvavi ratovi između rivalskih frakcija, brutalna pogubljenja u srednjovekovnom stilu i tela obešena na mostovima.

U aprilu 2025. naoružani napadači s replikama vojne opreme napali su publiku na borbi petlova, otvorili vatru i ubili 12 ljudi.

Krvavi obračuni širom zemlje

Lokalni izveštaji navode da je masakr izvela kriminalna banda čiji su rivali bili prisutni na događaju na severozapadu zemlje. Ranije tog meseca, najmanje 22 osobe ubijene su u Gvajakilu, nakon što su rivalske narko-frakcije razmenile vatru u borbi za teritoriju.

Napad uživo na televizijski studio

Najdramatičniji primer eskalacije nasilja dogodio se u januaru prošle godine, kada su maskirani naoružani napadači upali u televizijski studio, pretili voditelju tokom programa uživo i pokušali da ga nateraju da pročita upozorenje upućeno policiji.

Upozorenja putnicima

Stalno nasilje duž obale Ekvadora navelo je britansko Ministarstvo spoljnih poslova da savetuje putovanja samo ako su neophodna u Manabi i još šest regiona.

Raj za krijumčare - idealna geografska pozicija

Ekvador, koji se graniči s Peruom i Kolumbijom, idealno je pozicioniran za dalje krijumčarenje droge ka Severnoj Americi i Evropi.

Od sitnih kriminalaca do moćnih kartela

Mnoge narko-bande ranije su bile mali akteri, fokusirani na iznudu i lokalno tržište droge. Međutim, od 2020. godine karteli su nemilosrdno širili svoje redove, oslobađali zatvorenike iz zatvora i primoravali druge da rade za njih pod pretnjom smrću.

Luka Gvajakil - epicentar nasilja

Prema podacima obalske straže, 90 odsto ilegalne trgovine napušta zemlju preko luke Gvajakil. Zbog toga je grad postao epicentar sukoba između rivalskih narko-bandi i oružanih snaga, kao i poslednje počivalište stotina žrtava.

"Groblje razbacanih delova tela"

- To je kao groblje s razbacanim delovima ljudskih tela - rekao je lokalni policijski kapetan za Gardijan.

U obližnjem Duranu, gde je samo tokom 2023. ubijeno više od 400 ljudi, ulice su ispisane sloganom lokalne bande Los Tiguerones - "Bog, mir, sloboda". Prema rečima predsednika Ekvadora Danijela Noboe, 70 odsto svetskog kokaina prolazi kroz njegovu zemlju.

Evropa i dolar dodatno olakšali krijumčarenje