Šefica švedske diplomatije rekla je danas da EU treba da zabrani kompanijama da pružaju podršku ruskoj floti koja prevozi naftu i gas, uvede sankcije na rusko đubrivo i zaustavi izvoz luksuznih proizvoda u Rusiju.

Brisel sprema 20. paket sankcija Rusiji kako bi je kaznio zbog rata u Ukrajini. Prethodni paketi uglavnom su bili fokusirani na ometanje naftnog i gasnog sektora koji su glavni izvori prihoda Kremlja.

"Pritisak na Rusiju mora da bude povećan", rekla je mnistarka spoljnih poslova Švedske Marija Malmer Stenegard na godišnjoj bezbednosnoj konferenciju u Salenu, na zapadu Švedske, preneo je Rojters.

Stenegard je rekla da naredni paket sankcija EU Rusiji treba da uključi potpunu zabranu evropskim kompanijama da pružaju usluge ruskim brodovima koji prevoze naftu, gas i ugalj.

"Bez transporta, bez pretovara robe između brodova, bez osiguranja i bez popravki u luci", rekla je švedska ministarka.

Takođe je rekla da EU treba da uvede sankcije na izvoz ruskog đubriva, trećeg po veličini ruskog izvoza u EU.

EU je uvela tarife na uvoz đubriva iz Rusije u julu prošle godine.

Kako navodi Rojters, Rusija daje više od petine svetske proizvodnje đubriva i pokriva četvrtinu uvoza tog proizvoda u EU.

"Želimo i da stanemo na put izvozu luksuzne robe iz EU u Rusiju", rekla je Stenegard.

"Iritira me što bogati ruski potrošači mogu da nose skupu italijansku odeću i piju fina francuska vina", dodala je ministarka.

(Kurir.rs/Beta)

