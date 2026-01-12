"Pucaju na svakog i na sve"

Uprkos sve žešćem gušenju protesta, masovnim hapšenjima i gotovo potpunoj internet blokadi, iz Irana i dalje uspevaju da dođu svedočanstva građana koji su učestvovali u demonstracijama ili im svedočili iz neposredne blizine.

Protesti, koji su krajem decembra započeli kao ekonomski bunt zbog devalvacije valute, brzo su prerasli u otvoreni izazov vlastima i iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju, piše The Guardian.

Dok državna televizija prikazuje sliku normalnosti i provladine skupove, noću se u brojnim gradovima odvijaju masovna okupljanja, a snage bezbednosti odgovaraju silom.

"Pucali su na nenaoružane demonstrante"



Jedna od demonstrantkinja, Sara, 50-godišnja preduzetnica iz Teherana, učestvovala je u subotu uveče na okupljanju u elitnoj četvrti Andarzgo. Na snimku koji je poslala vidi se kako ljudi hodaju ulicom uprkos oblaku suzavca.

Prema njenim rečima, među okupljenima su bile porodice, starije osobe i muškarci, a atmosfera je bila mirna sve dok se nisu pojavile snage bezbednosti.

Kako navodi, tada su podigli jurišne puške i počeli da pucaju na nenaoružane demonstrante iz neposredne blizine. Na drugom snimku čuje se pucnjava dok se ona udaljava i ponavlja: "Besramno!"

Razmere i simboliku protesta opisao je i 19-godišnji studentski aktivista: "Večeras marširamo u hiljadama. Video sam decu na ramenima roditelja, baku kako skandira 'Smrt Hamneiju' dok je odevena u čador. Shvatate li koliko je to značajno?"

Demonstranti otvoreno uzvikuju parole protiv režima i pozivaju na povratak dinastije Pahlavi, koja je vladala Iranom pre revolucije 1979. godine.

"Pucaju na svakog i na sve"



Dok je predsednik Masud Pezeškijan javno pozivao na dijalog i najavljivao istrage o zlostavljanjima, na terenu su se pojavljivali snimci sve brutalnijih intervencija. Jedan od njih prikazuje upad interventne policije u bolnicu u zapadnoj provinciji Ilam, gde su lečeni ranjeni demonstranti.

Soran, demonstrant iz Kermanšaha, tvrdi da se radi o poznatom obrascu represije: "Decenijama smo videli kako vladine snage koriste maksimalno nasilje prema nama tokom obračuna i ovog puta nije drugačije. Pucaju na sve i svakoga."

"Namerno pucaju ljudima u lica"



Mahsa, 28-godišnja novinarka iz Mašhada, javila se neposredno pre nego što je veza sa spoljnim svetom prekinuta.

- Jurišaju na mnoštvo u kombijima i na biciklima. Videla sam ih kako usporavaju i namerno pucaju ljudima u lica. Mnogi su povređeni. Ulice su pune krvi. Bojim se da ću svedočiti moru mrtvih ljudi.

Iz teheranske četvrti Tajriš Arg stiglo je i svedočanstvo o snajperistimakoji su pucali na gomilu. Jedan demonstrant tvrdi da je video "stotine tela" na ulicama.

U petak se pojavio snimak tela koja leže na podu bolnice u Teheranu, a u nedelju i video improvizovane mrtvačnice u području Kahrizak, s vrećama za tela naslaganim u skladištu i dvorištu.

Državna televizija tvrdi da su u vrećama osobe koje su ubili demonstranti, navodeći da obdukcije pokazuju ubodne, a ne prostrelne rane.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA), ubijeno je najmanje 538 ljudi, uključujući 490 demonstranata, a više od 10.600 osoba je uhapšeno.

"Borimo se za revoluciju"



Uprkos represiji i prekidu interneta, protesti se nastavljaju. Jedan demonstrant iz Teherana uspeo je da pošalje kratku poruku nakon privremenog spajanja na mrežu.