Ruska vojska saopštila je danas da je u masovnom udaru uz primenu kompleksa „Orešnik“ u noći 9. januara izbačen iz stroja Lavovski državni zavod za remont aviona.

"Prema informacijama potvrđenim od strane nekoliko nezavisnih izvora, kao rezultat udara Oružanih snaga Ruske Federacije izvršenog u noći 9. januara uz primenu mobilnog kopnenog raketnog sistema 'Orešnik', onesposobljen je Lavovski državni zavod za remont aviona“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"U ovom preduzeću vršen je remont i održavanje avio-tehnike Oružanih snaga Ukrajine, uključujući avione F-16 i MiG-29 koje su predale zapadne zemlje. Takođe, u preduzeću su se proizvodile udarne bespilotne letelice (BPL) velikog i srednjeg dometa, koje su korišćene za udare po ruskim civilnim objektima u dubini ruske teritorije", navelo je vojno ministarstvo.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, udarom sistema "Orešnik" pogođene su proizvodne hale, skladišni prostori sa gotovim proizvodima (BPL), kao i infrastruktura fabričkog aerodroma.

„U okviru ovog masovnog udara, uz primenu operativno-taktičkih raketnih sistema 'Iskander' i krstarećih raketa morskog baziranja 'Kalibar', u Kijevu su pogođeni proizvodni kapaciteti dva preduzeća angažovana na sklapanju udarnih BPL za napade na teritoriju Rusije, kao i objekti energetske infrastrukture koji obezbeđuju rad vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine“, saopštila je ruska vojska.