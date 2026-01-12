Slušaj vest

Kina je danas saopštila da SAD ne bi trebalo da koriste druge zemlje kao "izgovor" za ostvarivanje svojih interesa na Grenlandu i da su aktivnosti Pekinga na Arktiku u skladu sa međunarodnim pravom.

Ovaj komentar portparola kineskog Ministarstva spoljnih poslova usledio je kao odgovor na pitanje postavljeno na redovnom dnevnom brifingu.

"Prava i slobode svih zemalja da obavljaju aktivnosti na Arktiku u skladu sa zakonom treba u potpunosti poštovati. SAD ne bi trebalo da ostvare sopstvene interese koristeći druge zemlje kao izgovor", rekla je Ning Mao, portparloka kineskog ministarstva spoljnih poslova.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi želeo da postigne dogovor o akviziciji Grenlanda, poluautonomnog regiona Danske, kako bi sprečio Rusiju ili Kinu da ga preuzmu.

Tenzije između Vašingtona, Danske i Grenlanda su porasle ovog meseca jer Tramp i njegova administracija insistiraju na ovom pitanju, a Bela kuća razmatra niz opcija, uključujući vojnu silu, kako bi pripojila Grenland.

Danska premijerka Mete Frederiksen upozorila je da bi američko preuzimanje Grenlanda označilo kraj NATO.