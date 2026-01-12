Slušaj vest

Snažan hladni talas zahvatio je Grčku, donoseći nagli pad temperatura, obilne snežne padavine, mraz i jake severne vetrove širom zemlje, saopštili su danas lokalni meteorolozi.

U debelom minusu su, okovane snegom i ledom, i Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija.

Sneg se, prema pisanju "Ekatimerinija", očekuje u planinskim i brdsko-planinskim predelima, ali i u nižim delovima kopna, pri čemu su moguće snežne padavine već na nadmorskim visinama od 300 do 400 metara.

Sneg je najavljen i:

u nizijskim oblastima istočne Makedonije i Trakije

u regionalnim jedinicama Ser i Halkidiki

na više ostrva severnog Egeja, uključujući Limnos, Lezbos, Hios i Sporade

U ranim jutarnjim satima sneg se očekuje i u nižim predelima ostrva Evija i u blizini Atine.

Mraz, koji će u severnim krajevima lokalno biti jak, očekuje se u jutarnjim i večernjim satima, dok se u pojedinim područjima do večeri prognoziraju veoma jaki do olujni severni vetrovi.

Najniže jutarnje temperature na severu Grčke kretaće se od minus tri do minus pet stepeni Celzijusa, dok će na severozapadu padati i do minus 10 stepeni. Najviše dnevne temperature na severu neće prelaziti pet stepeni Celzijusa.

Nevidljivi led - najveća opasnost na putevima u BiH

Na graničnim prelazima u BiH od jutros nema dužih zadržavanja od 30 minuta, dok je granični prelac Izačić ka Hrvatskoj zatvoren za teretna vozila sa prikolicom. Vozači se upozoravaju da je na svim vlažnim kolovozima moguće stvaranje nevidljivog leda, a posebnu opasnost predstavljaju odroni i ledenice.

Foto: Thanassis Stavrakis/AP

Najniža jutarnja temperatura vazduha izmerena jutros u BiH je minus 14, a najviša prognozirana dnevna je minus 4 stepena.

Na nekim mestima u Hrvatskoj skoro -20 stepeni

U kontinentalnom delu Hrvatske jutro je vrlo hladno, a prema merenjima DHMZ-a u 7 sati, najhladnije je bilo u Međimurju, u Štrigovi, gde je izmereno -19.7 stepeni Celzijusa.

Hladno je bilo i u Lici, Moslavini, Slavoniji, zadarskom zaleđu, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj županiji županiji, pa je tako izmereno u:

Gospiću - minus 15.6

Lekeniku - minus 15

Gračacu - minus 14.8

Ličkom Lešću - minus 14

Karlovcu - minus 13.6

Križevcima - minus 13.4

Bosiljevu - minus 13.2

Plaškom - minus 13.1

Ogulinu - minus 12.7

Plitvičkim jezerima - minus 12.1

Požegi - minus 11.8

Zagrebu - minus 13

Veći deo Severne Makedonije u minusu

Slično je i u Severnoj Makedoniji gde su temperature u većem delu zemlje u minusu, a tako će biti i danas. Najniže prognozirane temperature su od od minus 15 do minus 6 stepeni, a maksimalne od minus 4 do 3 stepena.

Hladno vreme se očekuje i narednih dana kada će biti oblačno sa sunčanim periodima. U zapadnim krajevima duvaće umeren vetar sa zapada. Minimalne temperature će dostići minus 14 stepeni.

Jak mraz u Crnoj Gori i tokom dana

Hladno sa sunčanim intervalima je i u Crnoj Gori, osim na severu zemlje gde je više oblaka i gde će se jak mraz zadržati i tokom dana. Najviša temperatura prognozirana je do minus 1 stepen.