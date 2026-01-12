Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegov pregovarački tim dostavio detaljan izveštaj o razgovorima sa američkom stranom i da je naložio zvaničnicima da finalizuju dokument o bezbednosnim garancijama Sjedinjenih Američkih Država za Ukrajinu, koji će biti razmotren na najvišem nivou. To je navedeno u njegovoj izjavi od 12. januara.

Plan razgovora za naredne dve nedelje

Zelenski je rekao da su dve strane razgovarale o rasporedu aktivnosti za naredne dve nedelje, uključujući planirane sastanke, pripremu dokumenata i moguće potpisivanje sporazuma. Istakao je da dokument o bezbednosnim garancijama treba da bude "na istorijskom nivou", dodajući da tekst sada dostiže taj standard.

Fokus na obnovu i ekonomski razvoj

On je naveo da Ukrajinaistovremeno radi i na dokumentima koji se odnose na obnovu zemlje i ekonomski razvoj. Naložio je premijerki Juliji Sviridenko, potpredsedniku vlade Tarasu Kački i ministru Oleksiju Sobolevu da pruže punu podršku i stručnu evaluaciju svih ekonomskih aspekata budućih sporazuma između Ukrajine i SAD, kao i trilateralnih aranžmana koji uključuju Ukrajinu, Evropu i Ameriku.

Mehanizmi za korišćenje sredstava za obnovu

Zelenski je rekao da su zvaničnici takođe utvrdili neophodne parametre za mehanizme korišćenja sredstava za obnovu koja će dolaziti od međunarodnih partnera.

Pritisak na Rusiju ukoliko ne pristane na mir

On je dodao da, ukoliko Rusija ne bude spremna za mir, pritisak na agresora treba dodatno pojačati. To uključuje mere usmerene na tankere ruske "flote iz senke", kao i finansijske šeme koje pomažu "marginalnim režimima" širom sveta da zaobiđu sankcije.

Zelenski je naglasio da bi slične prakse trebalo proširiti i na Rusiju, te da bi, ukoliko Rusija izabere rat, odgovor sveta trebalo da budu maksimalna ograničenja ruskih izvoznih prihoda.

Zahvalnost međunarodnim partnerima

Zelenski je zahvalio međunarodnim partnerima na pomoći Ukrajini u zaštiti ljudskih života i na kontinuiranom angažmanu u diplomatskim naporima.

