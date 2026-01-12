Slušaj vest

Strah o ratu postaje sve realniji nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da Amerika mora da preuzme Grenland, tvrdeći da ta arktička teritorija nema adekvatnu odbranu i upozorivši da bi Rusija ili Kina mogle preuzeti kontrolu ako Vašington ne reaguje.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je ekonomista i analitičar Nenad Bumbić.

Nenad Bumbić Foto: Kurir Televizija

- Većina Amerikanaca je protiv prisvajanja Grenlanda, a bili su i protiv onoga što je učinjeno u Venecueli. Dodatno komplikuje Trampove želje po pitanju Grenlanda to što se na tu teritoriju gleda drugačije, pripada Danskoj i na te stanovnike se gleda drugačije nego na stanovnike Venecuele - kaže Bumbić

Bumbić dodaje da bi situacija bila drugačija da je u pitanju država za koju se veruje da vlada diktator.

- Kada bi ljudi na Grenlandu izglasali da žele da se pripoje Sjedinjenim Američkim Državama, bila bi druga situacija. Stanovnici bi najviše voleli da budu nezavisni, ali oni imaju starenje populacije i ne mogu bez donacija sa strane. Pao bi životni standard, jer imaju pristojne subvencije Danske kako bi ostali u sklopu njih. Pitanje je da li bi SAD više subvencionisao od Danske - kaže Bumbić.

On dodaje da se na Grenlandu zamera Danskoj i EU što se građani ne pitaju, pa je sve zastupljenije mišljenje da su građani Grenlanda ti koji treba da stupe u pregovore, a ne Danska.

Bumbić ističe i da se Grenland ne vidi na mapi Evrope, pa građani ističu i da ne podržavaju to što sada Evropska unija govori o tome kako će ih odbraniti.

