U Iranu se u poslednje tri nedelje odvija jedna od najdramatičnijih društvenih kriza u poslednjoj deceniji. Demonstracije su počele 28. decembra kao odgovor na pad vrednosti nacionalne valute i tešku ekonomsku krizu, a osim prestonice Teherana, proširile su se na više od 100 gradova širom zemlje.

Boško Jakšić Foto: Kurir Televizija

Broj učesnika i intenzitet protesta rastu uprkos masovnoj represiji, dok se procenjuje da je više od 10.000 ljudi uhapšeno tokom nemira. Broj poginulih raste, vlast je proglasila trodnevnu žalost, a zvanični predstavnici optužuju “strane sponzore” za podsticanje nemira.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Boško Jakšić, novinar, Sofija Tasić, spoljnopolitički komentator, kao i Vinko Pandurević, general u penziji.

Jakšić o iranskoj revoluciji iz 1979. godine

Boško Jakšić, novinar koji je i sam bio svedok preobražaja Irana u muslimansku državu 1979. godine, pa je ispričao:

- Po tadašnjim svojim procenama, a to je tada uvek bila glavna tema, moram da priznam da nisam bio svestan dometa događaja kojima prisustvujem. Nisam mogao da pretpostavim da milioni ljudi na ulicama, mrtvi, barikade, demonstracije, masovne egzekucije koje su počele protiv onih koji nisu uspeli da pobegnu a branili su dinastiju. Radili su revolucionarni sudovi koji su se time bavili. Nisam mogao da pretpostavim da ću pola veka kasnije radijacija onoga što se zove islamska revolucija toliko dugo trajati i tako politički uticati ne samo na Bliski istok, već čitav svet - kaže Jakšić.

Pogledajte prizore sa protesta u Iranu:

Jakšić ističe da se borba ne dešava samo oko Irana, već i unutar njega gde se sukobljuju reformističko i konzervativno krilo.

- Mislim da je sistem jači od svih ovih izazova jer ovo nije prvi put. Bilo je velikih demonstracija i 2009. i 2022. godine. Nezadovoljstvo ima različite povode, ali veliki broj ljudi sa zapada propušta da oni razmišljaju u kategorijama poželjnog rezultata - kaže Jakšić.

Foto: Kurir Televizija

"Ovo nisu protesti, već revolucija"

Tasić kaže da ovo ne bi nazvala protestima, već revolucijom, i ima drugačija očekivanja po pitanju delotvornosti istih:

- U prethodnim protestima nije bila zapaljena džamija, nije bila rušena Sulejmanijeva bista, a on je bio vođa tajne policije islamske republike, a nije bila spaljivana ni zastava Irana i isticana ona zastava iz 1979. godine na kojoj je lav - kaže Tasić.

Ona dodaje i da tad anije bilo otvorenog sukoba sa Izraelom, a takođe bitna promena varijabli je i predsednik Donald Tramp.

- Izrael nema ništa protiv naroda Irana, već protiv onih koji su sve ono što je došlo posle revolucije izgradili na frazama smrt Americi i smrt Izraelu - kaže ona.

Foto: Kurir Televizija

Pandurević: Krenuće u lov na one koji su se pobunili

Pandurević kaže da se može reći koliko je bilo mrtvih, ali će režim uvek potencirati smrt svojih ljudi, policije i pripadnika garde, dok će zapad insistirati na broju poginulih građana.

- Veliki broj ljudi je na ulicama, gore zastave, banke, kuće, dešva se nešto euforično i zastrašujuće. Sa bilo koje strane da su gubici, oni su ljudski gubici i opasni su za sve. Direktor policije je rekao da su oni koji su se pobunili neprijatelji Boga, a to znači da su oni otvorena meta i može da krene lov na njih - kaže Pandurević.

