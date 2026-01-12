Slušaj vest

Grenlandska vlada danas je najavila veće napore prema odbrani svoje teritorije u sklopu NATO-a i još jednom je odbacila ambiciju američkog predsednika da ga preuzme.

Tramp tvrdi da SAD moraju preuzeti Grenland, autonomnu teritoriju koja je deo Kraljevine Danske, kako bi sprečio da ga u budućnosti osvoje Rusija ili Kina.

- Sve NATO članice, uključujući Sjedinjene Države, imaju zajednički interes da brane Grenland - saopštila je koaliciona vlada Grenlanda.

Poverenik Evropske komisije za odbranu Andrijus Kubilius ranije u ponedeljak upozorio da bi američko preuzimanje Grenlanda predstavljalo kraj NATO-a.

Litvanac ne smatra da će doći do američke invazije, ali na bezbednosnom forumu u Švedskojnaglasio je da član 42.7 Ugovora o Evropskoj uniji obvezuje članice da pomognu Danskoj ili bilo kojoj drugoj članici koja se suoči s vojnom agresijom.