Poznati ruski propagandista Vladimir Solovjov izjavio je u jednoj od svojih emisija da bi Rusijatrebala da razmisli o svojoj "sferi uticaja" i mogućnosti sprovođenja novih "specijalnih vojnih operacija" (SVO) u Jermenijii centralnoj Aziji.

Moskva termin SVO koristi za svoju invaziju na Ukrajinu. Solovjov je rekao kako veruje da bi Rusija trebala kao primer da uzme američke akcije u Venecueli, za koje tvrdi da su "pogazile međunarodno pravo".

- Za nas je ono što se događa u Jermeniji daleko bolnije od onoga što se događa u Venecueli. Gubitak Jermenije je gigantski problem. Problemi u našoj Aziji, u centralnoj Aziji, to je ono što bi za nas mogao da bude gigantski problem i moramo vrlo jasno da formulišemo naše ciljeve i zadatke. Koga briga za međunarodno pravo i međunarodni poredak? Ako je za našu nacionalnu bezbednost bilo potrebno da započnemo SVO u Ukrajini, zašto onda, na temelju istih razmatranja, ne možemo započeti SVO u drugim tačkama naše sfere uticaja? - rekao je Solovjov.

Reakcija Jermenije



Ministarstvo spoljnih poslova Jermenije reagovalo je na ovu izjavu uručivši ruskom ambasadoru protestnu notu, "u kojoj se izražava duboko ogorčenje zbog komentara iznesenih u eter u programu državnog TV kanala".

Jermenija je naglasila da su takve izjave nespojive s prijateljskim odnosima između Moskve i Jerevana.

Kontekst



Ministarstva spoljnih poslova Jermenije i Azerbejdžana objavila su 11. avgusta puni tekst mirovnog sporazuma, koji je potpisan 8. avgusta 2025. uz posredovanje SAD.