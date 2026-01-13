Slušaj vest

Najmanje 20 ljudi je stradalo u napadima divljeg slona tokom devet dana u istočnoj indijskoj državi Džharkhand, potvrdili su zvaničnici. Životinja još uvek nije uhvaćena, a smrti su zabeležene između 1. i 9. januara u šumskim područjima Čaibasa i Kolhan, piše BBC.

U toku je opsežna potraga u kojoj učestvuje više od 100 šumskih rendžera kako bi se locirao slon.

- Ovo je situacija bez presedana. Prvi put je takav obrazac smrtnih slučajeva povezan s jednim mužjakom slona u regiji - izjavio je načelnik šumskog odeljenja Kuldip Mena.

Dodao je da je celo područje stavljeno u stanje visoke pripravnosti kako bi se sprečio dalji gubitak života i imovine i da je neposredni prioritet da se pronađe, uhvati i sigurno vratiti životinja u divljinu.

Među 20 poginulih je i jedan šumski radnik, potvrdio je šef okruga Čandan Kumar. Vlasti su najavile novčanu odštetu za porodice stradalih. Većina napada dogodila se noću, kada su stanovnici čuvali pirinač posađen na poljima i u stajama.

Jedna od žrtava, 34-godišnji Mangal Sing Hembram, napadnut je u blizini svoje kuće dok se vraćao s posla.

U selu Birsing Hatu, 62-godišnji Urdub Bahoda ubijen je dok je čuvao svoje polje. Iste noći, 42-godišnji Višnu Sundi iz susednog sela nasmrt je pregažen dok je spavao ispred svoje kuće.

Petog januara slon je usmrtio Kundru Bahodu i njegovo dvoje dece, šestogodišnju Kodamu i osmogodišnjeg Samua.

Njegova supruga Pundi izjavila je da je pobegla s dvogodišnjom ćerkom koja je povređena pa je tek kasnije saznala za smrt supruga i dvoje starije dece.

Šumari navode da je slon mlad, okretan i često menja lokaciju, posebno noću, što otežava praćenje. Timovi koriste tradicionalne bubnjeve kako bi upozorili stanovnike pa su savetovali ljudima da ne izlaze napolje i da ne spavaju na otvorenom.

Mena je rekao kako preliminarna procena ukazuje na to da bi životinja mogla da bude u fazi parenja, kada mužjaci slonova pokazuju pojačanu agresiju zbog povišenog nivoa testosterona, a takvo ponašanje obično se smiri za 15 do 20 dana.

Zvaničnici takođe smatraju da je slon možda odlutao od svog krda.