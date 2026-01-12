Slušaj vest

Američki republikanski kongresmen Rendi Fajn (Florida, 6. okrug) predstavio je Zakon o aneksiji i državnosti Grenlanda, istorijski predlog zakona usmeren na jačanje strateških nacionalnih bezbednosnih interesa Sjedinjenih Američkih Država na Arktikui suprotstavljanje rastućim pretnjama koje dolaze iz Kine i Rusije.

Arktik kao novo poprište globalnog nadmetanja

Kako se globalna konkurencija na Arktiku pojačava, Sjedinjene Američke Države, prema Fajnovim rečima, "ne mogu sebi da priušte da dozvole neprijateljskim silama da steknu uticaj u jednom od strateški najvažnijih regiona na svetu."

"Grenland je ključni bezbednosni resurs"

- Grenland nije udaljena ispostava koju možemo sebi da priuštimo da ignorišemo, on je ključni nacionalni bezbednosni resurs - izjavio je kongresmen Fajn.

- Ko god kontroliše Grenland, kontroliše ključne arktičke pomorske rute i bezbednosnu arhitekturu koja štiti Sjedinjene Američke Države. Amerika ne može prepustiti tu budućnost režimima koji preziru naše vrednosti i nastoje da ugroze našu bezbednost - rekao je on.

Kritika prethodne politike i poruka rivalima

Američki predsednik Donald Trampi državni sekretar Marko Rubio, navodi se, jasno su stavili do znanja da Arktik brzo postaje glavno poprište globalnog nadmetanja velikih sila.

U tekstu se ističe da su američki protivnici trenutno u defanzivi, uz tvrdnju da je nedavno uklonjen jedan od njihovih ključnih saveznika - Nikolas Maduro u Venecueli.

Istovremeno, Kina i Rusija agresivno šire svoje prisustvo u regionu, dok su, prema Fajnu, "godine slabih politika tokom administracije Džoa Bajdena dovele do slabljenja američke strateške pozicije. Obnova američke snage, navodi se, zahteva odlučne poteze."

Ovlašćenja za aneksiju i put ka državnosti

Zakon o aneksiji i državnosti Grenlanda daje predsedniku ovlašćenje da preduzme sve neophodne korake kako bi Grenland bio anektiran ili stečen kao teritorija Sjedinjenih Američkih Država.

Takođe, zakon nalaže izradu i dostavljanje Kongresu detaljnog izveštaja o izmenama saveznog zakonodavstva koje bi bile potrebne kako bi Grenland u budućnosti postao zvanična savezna država SAD.

"Amerika mora da postavlja pravila"

- Predugo je američko rukovodstvo stajalo po strani dok su naši protivnici potkopavali našu geopolitičku dominaciju - nastavio je Fajn.

- Moj zakon će zaštititi našu domovinu, obezbediti našu ekonomsku budućnost i osigurati da Amerika, a ne Kina ili Rusija postavljaju pravila na Arktiku. To je pravo lice američkog liderstva i snage - zaključio je on.

Grenland je deo Kraljevine Danske