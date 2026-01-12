Slušaj vest

Španska policija izvršila je najveću zaplenu kokaina na otvorenom moru u svojoj istoriji, presrevši brod koji je prevozio gotovo 10 metričkih tona droge skrivene u pošiljci soli, na putu iz Brazila ka Evropi, saopštila je danas španska policija.

Tokom operacije uhapšeno je 13 osoba, zaplenjena je droga raspoređena u 294 bala, kao i kratko vatreno oružje koje je korišćeno za čuvanje i zaštitu pošiljke.

Ova međunarodna operacija protiv pomorskog krijumčarenja droge realizovana je uz saradnju Centra za pomorsku analizu i operacije – narkotici (MAOC), Uprave za suzbijanje droga SAD (DEA), Federalne policije Brazila, Nacionalne agencije za kriminal Ujedinjenog Kraljevstva (NCA), kao i vlasti Francuske i Portugala.

Brod koji je prevozio drogu zaustavljen je u vodama Atlantskog okeana, gde su ga opkolili pripadnici GEO-a, uhapsivši trinaest članova posade i zaplenivši vatreno oružje, pored same droge.

Brod bez goriva gotovo 12 sati na pučini

Nakon više istražnih radnji Nacionalne policije, trgovački brod je lociran u vodama Atlantskog okeana. Nakon aktiviranja mehanizma saradnje sa Ratnom mornaricom, izveden je upad na plovilo od strane Grupe za specijalne operacije – GEO, i uhapšeno je 13 osoba koje su se nalazile na brodu.

Operacija je bila izuzetno složena. Nakon upada, bila je neophodna pomoć Društva za pomorsko spasavanje i bezbednost – SASEMAR, jer je brod ostao bez goriva i gotovo 12 sati plutao nepomično na vodi, zbog čega je morao biti tegljen do Kanarskih ostrva.

Zahvaljujući zajedničkom radu, pripadnici Nacionalne policije pronašli su 9.994 kilograma kokaina raspoređenih u 294 bala, sakrivenih među tonama soli koje je brod prevozio, kao i vatreno oružje koje su članovi kriminalne mreže koristili za čuvanje i zaštitu pošiljke.

Istorijski udarac pomorskom krijumčarenju kokaina

Ova operacija, nazvana „Marea Blanca“, predstavlja najveću zaplenu kokaina na otvorenom moru koju je Nacionalna policija ikada izvršila. Još od 1999. godine, kada je zaplenjen brod Tammsaare koji je u pramcu prevozio 7.500 kilograma kokaina, nije sprovedena pomorska operacija ovakvih razmera.