"Situacija u gradu razvija se pozitivno"

"Situacija u gradu razvija se pozitivno"

Slušaj vest

Ukrajinske odbrambene snage ponovno su uspostavile kontrolu nad zgradom Gradskog veća Kupjanska, objavio je 2. korpus Nacionalne garde Ukrajine (NGU) koji nosi naziv Hartija .

- Hartija je uspostavila kontrolu nad zgradom Gradskog veća Kupjanska. Jedinica za potragu i uništavanje Hartija i taktička grupa Kupjansk dovršavaju operacije čišćenja u gradu, koji je deblokiran tokom uspešne operacije pod vođstvom komande 2. korpusa NGU-a - navodi se u saopštenju.

Snimak upada i podizanje zastave



Korpus je objavio snimak s GoPro kamere za koju tvrde da su je snimili borci 4. bataljona Hartije tokom upada u zgradu Gradskog veća Kupjanska. Vojnici iz izviđačko-udarne grupe bataljona podigli su ukrajinsku zastavu iznad gradskog veća u centru Kupjanska.

- Operacija u Kupjansku dokazuje da je zahvaljujući planiranju, stručnosti komandanata i štaba kao i kvalitetnoj pripremi trupa - svemu onome što nazivamo metodom Hartija - moguće uspešno zaustaviti i slomiti neprijatelja - rekao je pukovnik Ihor Oboljenski, komandant 2. korpusa.

Ukrajinska vojska: Situacija u gradu razvija se pozitivno



Dana 28. decembra ukrajinska vojska je objavila da se nakon nedelja iscrpljujućih borbi čini da se poslednja ruska uporišta u Kupjansku urušavaju.

- Ukrajinske snage sistematski čiste grad u Harkovskoj oblasti, gde su manje ruske jedinice ostale zarobljene bez mogućnosti pojačanja - dodali su.

Viktor Trehubov, vođa komunikacija Združene grupe snaga, izjavio je tada kako bi čišćenje preostalih "džepova" moglo da potraje još do dve sedmice.

- Čišćenje u Kupjansku ide prilično sporo jer civili ostaju u gradu - rekao je Trehubov.