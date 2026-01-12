Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je naredio uvođenje carina od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom na bilo koji posao koji se obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Istakao je da naredba odmah stupa na snagu.

"Svaka zemlja koja posluje sa Islamskom Republikom Iran odmah će plaćati carinu od 25 odsto na bilo koje svoje poslovanje koje obavlja sa Sjedinjenim Američkim Državama", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Nije pružio dodatne detalje o tome kako će se mera sprovesti, niti na koje sektore ili vrste trgovine će se carine posebno odnositi. Izjava dolazi nakon povećanih tenzija vezanih za Iran i aktuelnih protesta u toj zemlji, kao i Trampovih ranijih pretnji dodatnim pritiskom na iranske vlasti.

Prema podacima grupa za ljudska prava u Iranu (IHRNGO) sa sedištem u Norveškoj, najmanje 648 demonstranata ubijeno je u Iranu od početka protesta, dok je hiljade ljudi povređeno.