Si, koji je i predsednik Kine i predsedavajući Centralne vojne komisije, ove je poruke uputio na Petom plenarnom zasedanju 20. Centralne komisije KP Kine za disciplinu i inspekciju u Pekingu.

Si je pozvao na napore da se moć ograniči u „institucionalni kavez“ na promišljeniji i efikasniji način, kao i na nastavak borbe protiv korupcije uz jasnije razumevanje i snažniju odlučnost, čime bi se obezbedila čvrsta garancija za ostvarenje ciljeva i zadataka 15. petogodišnjeg plana (2026–2030).

Si je istakao da je tokom 2025. godine Centralni komitet KP Kine pojačao napore na unapređenju partijskog ponašanja, očuvanju integriteta i borbi protiv korupcije, ostvarivši značajne rezultate. Naglasio je da je zadržan čvrst stav protiv korupcije i da su uklanjani izvori i uslovi za njeno nastajanje.

Si je naglasio da je sprovođenje glavnih odluka i planova Centralnog komiteta KP Kine osnovni zahtev za očuvanje njegovog autoriteta i centralizovanog, jedinstvenog rukovodstva.

Partijske organizacije na svim nivoima, kao i članovi Partije i zvaničnici, treba da sprovode odluke i planove Četvrtog plenuma 20. Centralnog komiteta KP Kine kroz konkretne akcije, rekao je Si.

On je istakao da je ograničavanje moći u institucionalni okvir važan zadatak u sprovođenju sveobuhvatnog i rigoroznog samoupravljanja Partije.

Naglasio je da su svi jednaki pred zakonom i propisima, da njihovo poštovanje ne priznaje privilegije i da primena zakona i propisa ne dopušta izuzetke.

Si je podvukao da je borba protiv korupcije velika borba koju Partija ne sme da izgubi i nikada ne sme da izgubi.