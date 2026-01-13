Slušaj vest

Ona je navela da Moldaviji postaje sve teže da opstane kao samostalna država.

Sandu je u gostovanju u britanskom podkastu "The Rest Is Politics" rekla da je malim zemljama poput Moldavije sve teže da ostanu demokratske, suverene i da se odupru Rusiji, ukazujući na promene u regionalnom i globalnom okruženju, preneo je briselski Politiko.

Moldavija, sa oko 2,4 miliona stanovnika, nalazi se između Rumunije i Ukrajine i, prema navodima Sandu, poslednjih godina je izložena ruskim hibridnim aktivnostima, uključujući kampanje dezinformisanja i pokušaje uticaja na izbore.

Predsednica Moldavije je istakla da, iako lično podržava ideju ujedinjenja, ta opcija trenutno nema većinsku podršku u Moldaviji.

Kako je navela, za razliku od toga, većina građana podržava evropske integracije, za koje je zemlja zvanično podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji 2022. godine.

Na referendumu održanom 2024. godine, 50,4 odsto građana Moldavije izjasnilo se za pristupanje EU, dok je Sandu na predsedničkim izborima osvojila drugi mandat sa oko 55 odsto glasova.