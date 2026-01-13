AJATOLAH NA RUSKOM UPOZORAVA TRAMPA - SIGNAL DA TRAŽI POMOĆ OD PUTINA! Iran se nada da ih neće ostaviti na cedilu kao protiv Izraela "Kao Gugl prevod" (FOTO)
Ajatolah Ali Hamnei, iranski vrhovni vođa, uputio je oštro upozorenje Americi nakon eskalacije protesta širom Irana i sve češćih pretnji vojnom intervencijom Teheranu koje dolaze od administracije predsednika Donalda Trampa.
Foks njuz navodi da je Hamnei za ovo upozorenje odabrao neobično sredstvo komunikacije - zvanični nalog na ruskom jeziku koji ima na društvenoj mreži X.
Američka televizija prenosi ocene analitičara ajatolah ovim potezom naglašava povezanost Irana sa Moskvom u trenutku pojačanog pritiska SAD na vlasti u Teheranu.
Nekoliko sati kasnije ajatolah je uputio i drugu poruku, opet na ruskom, upozoravajući na to da su Amerikanci već trpeli poraze zbog "loših procena" i da će im se to ponovo desiti zbog "pogrešnog planiranja".
"Ovo je loš ruski"
Ksenija Svetlova, izvršna direktorka Regionalne organizacije za mir, ekonomiju i bezbednost (ROPES) i saradnica britanskog Četam hausa, ocenila je da Hamneijev izbor jezika na kojem će se obratiti Americi govori mnogo toga, iako je samo "izvršenje" izvedeno nespretno.
- Ovo je loš ruski. Čini se kao da je prevod radio Gugl translejt, a ne ljudsko biće - rekla je Svetlova za Foks njuz.
Ona je ocenila da ajatolahovo korišćenje ruskog jezika ne predstavlja iznenađenje s obzirom na to koliko su se Iran i Rusija blisko povezali poslednjih godina.
Hamneijevo upozorenje došlo je u trenutku kada unutrašnja kriza u Iranu nastavlja da se produbljuje.
Prema podacima američke organizacije za ljudska prava HRANA koja prati ove nemire, najmanje 544 ljudi je ubijeno u protestima širom Irana, a desetine izveštaja o smrtnim ishodima još uvek je u fazi ispitivanja.
Iranska opoziciona organizacija NCRI tvrdi da je broj žrtava daleko veći i da je prešao 3.000 ubijenih, ali je tačne brojke i dalje teško proveriti zbog prekida interneta koje su prošlog četvrtka uvele iranske vlasti.
Tramp je, odgovarajući na pitanje novinara u nedelju uveče o tome da li je Iran prešao crvenu liniju kazao da "počinju (da je prelaze), izgleda" i dodao da SAD "razmatraju neke veoma snažne opcije".
Iranske vođe su se suprotstavili Vašingtonu, optužujući Ameriku za mešanje i upozoravajući da bi bilo kakva vojna akcija izazvala odmazdu protiv snaga SAD i saveznika u regionu.
Ostaju na vezi sa Trampovim izaslanikom
Istovremeno, Teheran je signalizirao da želi da zadrži otvorene diplomatske kanale.
Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, juče je rekao da je komunikacija između šefa diplomatije Abasa Aragčija i Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i dalje aktivna.
Sajt Aksios je izvestio da je Aragči kontaktirao Vitkofa tokom proteklog vikenda nakonTrampovih upozorenja o mogućoj vojnoj akciji.
Uprkos tim dešavanjima, analitičari kažu da Hamneijeva poruka na ruskom jeziku pokazuje to gde Iran vidi svog najpouzdanijeg strateškog partnera.
Rusija je postala ključna za Teheran, posebno zato što se Moskva oslanja na dronove i drugu vojnu opremu koju joj Iran isporučuje za potrebe rata u Ukrajini.
Svetlova je navela da tolika zavisnost znači i to da bi unutrašnja nestabilnost Irana mogla da ima ozbiljne posledice po Kremlj.
- Mislim da bi to moglo da ima dramatičan efekat, jer oni zaista zavise od Irana, posebno vojne proizvodnje, dronova i balističkih raketa. Potreban im je (Iran) da bi nastavili rat protiv Ukrajine -rekla je ona.
Razočaranje u Rusiju posle 12-dnevnog rata
Ipak, ovo partnerstvo je takođe donelo i negodovanje unutar Irana.
Svetlova je ukazala na kritike iznete nakon 12-dnevnog rata s Izraelom, kada su mnogi Iranci optužili Moskvu da nije pritekla u pomoć Teheranu.
- U Iranu je bilo mnogo kritika protiv Rusije da nije pritekla u pomoći. Nije pružila ruku. U suštini, nije ništa učinila - navela je ona.
Svetlova je ocenila da Rusija ima malo alternativa pošto njena globalna pozicija postaje sve suženija.
Sa oslabljenim ili srušenim dugogodišnjim saveznicima, poput Bašara al Asada u Siriji i Nikolasa Madura u Venecueli, Moskva se sve više oslanja na Teheran — čak i dok uglavnom ćuti o protestima koji potresaju Iran.
Svetlova je objasnila je Svetlova da u tom kontekstu Hameneijevo upozoren na ruskom jeziku deluje kao signal i Vašingtonu i Moskvi da Iran vidi svoju konfrontaciju sa SAD kao deo zajedničkog fronta koji drži sa predsednikom Vladimirom Putinom.
(Kurir.rs/Fox News/Preveo i priredio: N. V.)