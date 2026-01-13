Slušaj vest

Učesnici protesta pod nazivom "Propovedaonica", koji je danas organizovala vodeća opoziciona Demokratska partija (PD) u Tirani, zahtevali su ostavku albanskog premijera Edija Rame i osudu slučajeva korupcije visokih zvaničnika, prenosi Anadolija.

Protest je održan ispred sedišta premijera na Bulevaru mučenika nacije u Tirani.

Predsednik PD Sali Beriša poručio je okupljenima da ništa ne može zaustaviti narod odlučan da brani ideale slobode i da veruje da će pravedni ideali uskoro pobediti.

Beriša je pozvao demonstrante da se angažuju za pravi opozicioni front, ističući važnost dijaloga s građanima, bez obzira na njihove političke stavove.

Edi Rama Foto: EPA/GEORGE VITSARAS, EPA Georgi Licovski, EPA MARTIN DIVISEK

Za sigurnost skupa angažovane su pojačane policijske snage, a pojedine ulice u centru Tirane bile su privremeno blokirane.

Tokom današnjeg protesta nisu zabeleženi veći incidenti.

Demokratska partija i druge opozicione stranke najavile su nastavak protesta protiv vlade Edija Rame.

(Kurir.rs/FoNet)

