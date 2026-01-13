OSUĐENA I NA ČETIRI GODINE ZATVORA I NOVČANU KAZNU OD 100.000 EVRA

Pred sudom u Parizu danas počinje razmatranje žalbe koju je liderka francuske opozicije Marin le Pen podnela na prvostepenu presudu, kojom joj se zabranjuje da se u narednih pet godina kandiduje za bilo koju javnu funkciju.

Suđenje će trajati mesec dana, a presuda, koja se očekuje do leta, trebalo bi da odredi da li Le Pen ispunjava uslove da se kandiduje na predsedničkim izborima 2027. godine.

Liderka Nacionalnog okupljanja, inače, vodi u svim anketama, prenosi France 24.

Pored zabrane obavljanja javnih funkcija, Le Pen je u martu prošle godine osuđena na četiri godine zatvora i novčano sa 100.000 evra.

Sud je tada u obrazloženju naveo da su Le Pen i još 24 bivša poslanika Evropskog parlamenta zloupotrebili 3,2 miliona evra, a na presudu se žalilo 12 osuđenih.

Nakon izricanja presude, predsedavajuća sudija Benedikt de Pertuis je dobijala pretnje smrću i dodeljena joj je policijska zaštita.

U decembru je nemački Špigl objavio da je Vašington razmatrao uvođenje sankcija sudijama koje su osudile Le Penovu, a američki predsednik Donald Tramp je kritikovao presudu i pozvao na oslobađanje Le Penove, rekavši da se radi o „lovu na veštice“.

Ukoliko Apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu, Le Pen bi mogla da pokrene slučaj pred Kasacionim sudom, čiji je predsednik Kristof Sular rekao je da će sud, "ako bude moguće“, nastojati da presudi pre predsedničkih izbora.

Moguć je i treći scenario, koji bi podrazumevao da Le Pen ponovo bude osuđena, ali bez zabrane obavljanja javnih funkcija ili sa kraćom zabranom.

Tada bi bila mogla da se kandiduje na predsedničkim izborima, ali politički oslabljena zbog krivične presude.

Ako se Le Pen ne kandiduje, to će uraditi njen štićenik, predsednika Nacionalnog okupljanja Žordan Bardela, a anketa objavljena krajem novembra proglašava ga favoritom na predsedničkim izborima.