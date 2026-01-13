Slušaj vest

Rusija je rano jutros izvela najsnažnije i najkoncentrisanije raketne udare na dva najveća ukrajinska grada od početka ove godine.

Ukrajinski zvaničnici i mediji objavili su da su u ovim napadima u severoistočnom gradu Harkovu ubijene četiri osobe.

Timur Tkačenko, šef Vojne uprave Kijeva, izjavio je da je glavni grad bio izložen kratkom, ali intenzivnom raketnom napadu.

Rojtersovi očevici čuli su eksplozije u gradu, ali za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti.

Telegram kanali koji prate situaciju u Ukrajini naveli su da je tokom noći, u razdoblju od oko sat vremena, lansirano oko 20 balističkih projektila, opisujući taj napad kao najintenzivniji ove godine.

Roters nije mogao nezavisno da potvrdi te navode sa Telegrama.

Ukrajinska vojska nije objavila pune razmere napada, a iz Rusije nije bilo komentara o ovim vazdušnim udarima.

U Harkovu, gradu udaljenom oko 30 kilometara od granice koji je česta meta ruskih napada, regionalni guverner Oleh Sinjehubov izjavio je da su četiri osobe poginule u padu raketa u područje na obodu grada.

On je dodao da je šest osoba ranjeno.