Slušaj vest

Iran se navodno sprema da pogubi prvog demonstranta u vezi sa masovnim hapšenjima tokom rasprostranjenih antirežimskih demonstracija, tvrde grupe za ljudska prava.

Erfan Soltani (26) trebalo bi da bude obešen u sredu, nakon što je uhapšen prošle nedelje tokom protesta u Karadžu, saopštile su nevladine organizacije Iran Human Rights (IHRNGO) i National Union for Democracy in Iran (NUFDI).

"Njegovoj porodici je rečeno da je osuđen na smrt i da kazna treba da bude izvršena 14. januara", rekli su izvori za IHRNGO.

Prema pisanju lista The US Sun, Soltani je optužen za „rat protiv boga“, zločin koji se u Iranu kažnjava smrću.

Navodno pogubljenje Soltanija još uvek nije nezavisno potvrđeno usled informacione blokade, dok lideri zemlje pokušavaju da suzbiju pobunu.

Više od 10.000 ljudi je navodno uhapšeno poslednjih nedelja zbog učestvovanja u antivladinim protestima izazvanim propadanjem iranske ekonomije, tvrde grupe za ljudska prava, a mnogi su počeli da zahtevaju potpunu promenu režima kako se demonstracije nastavljaju.

A na društvenim mrežama pojavio se zastrašujući video na kojem se vide desetine, a možda i stotine mrtvačkih vreća u kojima su tela ubijenih demonstranata u Iranu.

Neka tela su bila umotana u vreće, druga na nosilima. Muškarci i žene kreću se među telima, proučavajući lica dok traže nestale voljene.

Kratki video koji se proširio društvenim mrežama, prema izvorima, snimljen je u mrtvačnici forenzičkog centra Kahrizak južno od Teherana.

Američka mreža za ljudska prava HRANA objavila je da je do juče je potvrdila smrt 572 osobe, 503 demonstranta i 69 pripadnika snaga bezbednosti. Otkako su protesti izbili 28. decembra i proširili se širom zemlje, uhapšeno je 10.694 ljudi, saopštila je ova grupa.