Slušaj vest

Pozivi u inostranstvo danas su bili mogući sa nekih mobilnih telefona u Iranu, gde su nakon suzbijanja protesta širom zemlje internet i međunarodni telefonski saobraćaj prekinuti.

Nekoliko ljudi u Teheranu je uspelo da pozove američku agenciju Asošiejtid pres i razgovara sa novinarima, ali redakcija AP u Dubaiju nije uspela da im uzvrati poziv.

Ljudi sa kojima su novinari razgovarali rekli da se čini da slanje tekstualnih poruka i dalje nije moguće.

Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Iranske vlasti su obustavile internet i telefonske pozive u četvrtak, dok su se protesti intenzivirali.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da Teheran želi da pregovara sa Vašingtonom nakon njegove pretnje da će napasti Iran zbog obračuna sa demonstrantima.

Protesti u Iranu u januaru 2026. Foto: Social Media/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, UGC/VALIDATED UGC, Vahid Salemi/AP

Prema podacima aktivista, u obračunu vlasti sa demonstrantima ubijeno je najmanje 646 ljudi.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaAJATOLAH NA RUSKOM UPOZORAVA TRAMPA - SIGNAL DA TRAŽI POMOĆ OD PUTINA! Iran se nada da ih neće ostaviti na cedilu kao protiv Izraela "Kao Gugl prevod" (FOTO)
Donald Tramp Ali Hamnei
Planeta"NAREDBA STUPA ODMAH NA SNAGU!" Tramp doneo radikalnu odluku u vezi sa zemljama koje posluju sa Iranom
Donald Tramp
PlanetaHOROR SVEDOČANSTVA IZ IRANA: "Ljudima namerno pucaju u lica, ulice su pune krvi, očekujemo more mrtvih ljudi" (FOTO/VIDEO)
Iran
PlanetaBELA KUĆA NE ISKLJUČUJE VAZDUŠNE UDARE NA IRAN, TRAMP JE SPREMAN! Objavljeni UZNEMIRUJUĆI snimci iz Teherana, tela ubijenih leže na podu! (FOTO/VIDEO)
Teheran