PRORADILI POZIVI U INOSTRANSTVO SA MOBILNIH TELEFONA U IRANU Nekoliko ljudi se javilo AP iz Teherana, tekstualne poruke i internet i dalje u prekidu (FOTO)
Pozivi u inostranstvo danas su bili mogući sa nekih mobilnih telefona u Iranu, gde su nakon suzbijanja protesta širom zemlje internet i međunarodni telefonski saobraćaj prekinuti.
Nekoliko ljudi u Teheranu je uspelo da pozove američku agenciju Asošiejtid pres i razgovara sa novinarima, ali redakcija AP u Dubaiju nije uspela da im uzvrati poziv.
Ljudi sa kojima su novinari razgovarali rekli da se čini da slanje tekstualnih poruka i dalje nije moguće.
Iranske vlasti su obustavile internet i telefonske pozive u četvrtak, dok su se protesti intenzivirali.
Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da Teheran želi da pregovara sa Vašingtonom nakon njegove pretnje da će napasti Iran zbog obračuna sa demonstrantima.
Prema podacima aktivista, u obračunu vlasti sa demonstrantima ubijeno je najmanje 646 ljudi.
(Kurir.rs/Beta-AP)