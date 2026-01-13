DEVET BEBA PREMINULO U PORODILIŠTU U RUSIJI! Četiri novorođenčeta na intenzivnoj nezi, žene progovorile o HORORU: Dok se devojčica rađala, OTKINULI SU JOJ RUKU
Ministarstvo zdravlja regiona Kuzbasa pojasnilo je da su preminule bebe imale fetalnu infekciju.
Četiri bebe su trenutno na odeljenju intenzivne nege.
Bolnica je zatvorena do završatka istrage, dok Porodilište broj 2 ostaje otvoreno.
Prema pisanju ruskog portala "Lajf", porodilje su se žalile na nedostatak osoblja i grub tretman tokom porođaja. Neke su navodno bile podvrgnute abdominalnom pritisku kako bi se ubrzao proces.
Umesto medicinskih sestara u porodilištu su često radili bolničari.
U protekle dve godine, porodilište je dobilo 170 upozorenja zbog neispravne ventilacije i nedostatka higijenskih sredstava.
Prošle godine, osoblje je optuženo za izazivanje smrti devojčice kojoj je otkinuta ruka tokom porođaja.
Vitalij Heraskov, glavni lekar Kliničke bolnice u Novokuznjecku, suspendovan je.
Od 1. decembra do 11. januara, u bolnici su bila 234 porođaja, od kojih je 17 bilo u kritičnom stanju, a 16 prevremeno.
Porodica preminule bebe opisala horor
Za ruski portal ngs42.ru porodica jedne preminule bebe opisala je kako je izgledao porođaj.
- Moja sestra je vrištala: "Dođite ovamo, imam kontrakcije". Doktor joj je rekao da ne viče, i da još nije počela da se porađa. Ovo nije bio prvi porođaj moje sestre, znala je šta se dešava. Na kraju se porodila stojeći, a bebu, koja je pala na pod, uhvatila je ili čistačica ili neko drugi“, rekla je porodica za ruski medij.