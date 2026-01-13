Slušaj vest

Ministarstvo zdravlja regiona Kuzbasa pojasnilo je da su preminule bebe imale fetalnu infekciju.

Četiri bebe su trenutno na odeljenju intenzivne nege.

Bolnica je zatvorena do završatka istrage, dok Porodilište broj 2 ostaje otvoreno.

Prema pisanju ruskog portala "Lajf", porodilje su se žalile na nedostatak osoblja i grub tretman tokom porođaja. Neke su navodno bile podvrgnute abdominalnom pritisku kako bi se ubrzao proces.

Umesto medicinskih sestara u porodilištu su često radili bolničari.

U protekle dve godine, porodilište je dobilo 170 upozorenja zbog neispravne ventilacije i nedostatka higijenskih sredstava.

Prošle godine, osoblje je optuženo za izazivanje smrti devojčice kojoj je otkinuta ruka tokom porođaja.

Vitalij Heraskov, glavni lekar Kliničke bolnice u Novokuznjecku, suspendovan je.

Od 1. decembra do 11. januara, u bolnici su bila 234 porođaja, od kojih je 17 bilo u kritičnom stanju, a 16 prevremeno.

Porodica preminule bebe opisala horor

Za ruski portal ngs42.ru porodica jedne preminule bebe opisala je kako je izgledao porođaj.