Muškarac star 65 godina iz Temišvara preminuo je od hipotermije pored svoje psihički obolele supruge. Komšije su pozvale hitnu pomoć, ali je bračni par odbio transport u bolnicu, da bi nekoliko sati kasnije muškarac preminuo.

Supružnici su stanovali u socijalnom stanu u vlasništvu Grada Temišvara, koji im je isključio grejanje, iako su se spoljne temperature tokom noći spuštale i do minus 15 stepeni. Supruga preminulog muškarca imala je psihičke probleme, piše rumunski News.

Komšije su pozvale broj hitne pomoći 112, nakon čega je na lice mesta izašla medicinska ekipa, ali su supružnici odbili odlazak u bolnicu. Nekoliko sati kasnije, komšije su ponovo pozvale hitnu službu, ali su lekari po dolasku u stan mogli samo da konstatuju smrt muškarca.

„Dana 12. januara 2026. godine, oko 15:20 časova, policajci 3. policijske stanice u Temišvaru obavešteni su od jedne žene da njene starije komšije ne odgovaraju na telefon. Dolaskom policije i medicinske ekipe utvrđeno je da su obe osobe (muškarac od 65 godina i žena od 56 godina) u stanju hipotermije. Medicinsko osoblje im je ukazalo pomoć, ali su oni odbili transport u bolnicu. Naknadno, oko 21:30 časova, policija je obaveštena da je muškarac preminuo“, saopštila je Policijska uprava županije Timiš (IPJ Timiš).