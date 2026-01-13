Slušaj vest

Kako piše Si-En-En, oružje koje je kupljeno može biti uzrok niza misterioznih bolesti koje su pogodile američke obaveštajce, diplomate i vojnike, što je kolokvijalno poznato kao Havanski sindrom.

Odeljenje za istrage unutrašnje bezbednosti (HSI) kupilo je uređaj za milione dolara u poslednjim danima Bajdenove administracije, koristeći novac koji je obezbedilo Ministarstvo odbrane.

Zvaničnici su platili "osmocifreni iznos" za uređaj, rekli su izvori, odbijajući da otkriju preciznu brojku.

Uređaj se još uvek proučava i postoji kontinuirana debata - a u nekim delovima vlade i skepticizam - o vezi tog uređaja sa desetinama anomalnih zdravstvenih incidenata koji su i dalje zvanično neobjašnjeni.

CIA je odbila da komentariše ovu vest.

CIA Foto: Shutterstock/Ilustracija

Uređaj koji je nabavio HSI proizvodi impulsne radio talase, rekao je jedan od izvora, za koje neki zvaničnici i akademici godinama spekulišu da bi mogli biti uzrok incidenata u Havani. Iako uređaj nije u potpunosti ruskog porekla, sadrži ruske komponente, dodala je ova osoba.

Zvaničnici se dugo muče da shvate kako bi uređaj dovoljno moćan da izazove vrstu štete koju su neke žrtve prijavile mogao biti "spakovan" u prenosivu formu - to ostaje ključno pitanje, prema jednom od izvora upoznatih sa uređajem. Uređaj bi mogao da stane u ranac, rekla je ova osoba.

Nabavka uređaja ponovo je pokrenula kontroverznu debatu unutar američke vlade o Havanskom sindromu, zvanično poznatom kao "anomalni zdravstveni incidenti".

Protest zbog Havanskog sindroma Foto: Picture Capital / Alamy / Alamy / Profimedia

Misteriozna bolest se prvi put pojavila krajem 2016. godine, kada je grupa američkih diplomata stacioniranih u kubanskoj prestonici Havani počela da prijavljuje simptome konzistentne sa traumom glave, uključujući vrtoglavicu i ekstremne glavobolje. U narednim godinama, slučajevi su prijavljeni širom sveta.

U narednoj deceniji, obaveštajna zajednica i Ministarstvo odbrane pokušali su da shvate da li su ti zvaničnici bili žrtve neke vrste usmerenog energetskog napada strane vlade - pri čemu su visoki obaveštajni zvaničnici javno rekli da nema dovoljno dokaza koji bi potkrepili taj zaključak, a žrtve su tvrdile da ih je američka vlada lagala i ignorisala važne dokaze da Rusija napada američke zvaničnike.

Jedna od ključnih briga sada za neke zvaničnike je da ako se tehnologija pokaže održivom, može biti ponovo upotrebljena, reklo je nekoliko izvora, što znači da bi više zemalja sada moglo imati pristup uređaju koji bi mogao da izazove ovakve povrede.

Nije jasno gde, niti od koga, je HSI kupio uređaj. Ta kancelarija ima široku nadležnost za istraživanje zločina povezanih sa carinskim prekršajima, uključujući istrage o prodavanju američke tehnologije u inostranstvu.

Na primer, kada bi američka vojska naišla na uređaje sa američkim komponentama u Avganistanu ili Iraku obratila bi se HSI-ju, prema rečima zvaničnika.

Foto: Shutterstock

Takođe nije bilo jasno kako je američka vlada saznala za postojanje uređaja da bi ga kupila. Havanski sindrom - i njegov uzrok - ostali su frustrirajuće nejasni i obaveštajnoj i medicinskoj zajednici.

Jedan problem sa kojim se suočava medicinska zajednica jeste da još uvek ne postoji jasna definicija "anomalnih zdravstvenih incidenata" ili AHI. Testovi su, u nekim slučajevima, rađeni dugo nakon što su se simptomi pojavili, što je otežalo razumevanje uzroka.

Pre četiri godine, obaveštajni panel koji je istraživao uzrok AHI rekao je da su neke od epizoda "verovatno" mogle biti uzrokovane "pulsirajućom elektromagnetnom energijom".

Ali 2023. godine, obaveštajna zajednica je javno saopštila da ne može povezati nijedan slučaj sa stranim protivnikom, smatrajući malo verovatnim da je neobjašnjiva bolest rezultat ciljane kampanje neprijatelja SAD.

Američka ambasada u Havani Foto: Profimedia

Taj stav je razbesneo žrtve, od kojih mnoge čvrsto veruju da Rusija stoji iza njihovih simptoma, od kojih su neki bili dovoljno ozbiljni da ih primoraju na penzionisanje.

Neki sadašnji i bivši oficiri CIA izrazili su zabrinutost da je agencija ublažila svoju istragu, kako je ranije izvestio CNN.

Nabavku uređaja neke žrtve su tretirale kao potencijalno opravdanje.

- Ako je vlada SAD zaista otkrila takve uređaje, onda CIA duguje svim žrtvama j*beno veliko javno izvinjenje za to kako smo tretirani - rekao je Mark Polimeropulos, jedan od prvih oficira CIA koji je javno izašao u javnost sa povredama koje je, kako kaže, zadobio u napadu u Moskvi 2017. godine.