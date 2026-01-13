Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države poručuju svojim građanima da napuste Iran, dok Vašington nastavlja pritisak na Teheran da obustavi gušenje protesta, a američki predsednik Donald Tramp preti napadom na iransku vladu.

Takođe, između petka i nedelje otkazano je 46 letova sa teheranskog aerodroma.

"Napustite Iran odmah", navode SAD u upozorenju objavljenom na sajtu svoje "virtuelne ambasade" za Iran. "Imajte plan za odlazak iz Irana koji se ne oslanja na pomoć američke vlade."

Američkim državljanima koji nisu u mogućnosti da napuste Iran savetuje se da "pronađu bezbednu lokaciju", naprave zalihe hrane i drugih osnovnih potrepština i da budu svesni svog okruženja.

Uz pretnje vojnom akcijom, Tramp je kasno sinoć najavio da će se svaka zemlja koja posluje sa Iranom suočiti sa novom tarifom od 25 odsto na izvoz u SAD.

HRANA je navela da je u ponedeljak primila izveštaje i snimke sa teheranskog groblja Behešt Zahra na kojima se članovi porodica žrtava „okupljaju na mestima ukopa i skandiraju protestne parole“.

Ministarka spoljnih poslova Anita Anand navela je na mreži X da „Kanada stoji uz hrabri narod Irana“ i da se pridružuje Australiji i Evropskoj uniji u oštroj osudi „represije, a posebno upotrebe nasilja nad mirnim demonstrantima koje je rezultiralo nepotrebnim gubitkom života“.

Otkako su protesti počeli 28. decembra, uhapšena je 10.721 osoba, saopštila je ova grupa. Reuters nije mogao nezavisno da potvrdi ove brojke.

Brojne kompanije otkazale letove

Prema podacima kompanije "FlajtAver", u periodu između prošlog petka i nedelje otkazano je 46 letova sa teheranskog međunarodnog aerodroma Imam Homeini, prenosi njujorški portal „Biznis Insajder“. Takođe su otkazani brojni letovi sa aerodroma Šahid Hašeminedžad u drugom po veličini iranskom gradu Mašhadu.

Nemačka avio-kompanija Lufthanza, matična kompanija "Austrijan erlajnsa", obustavila je svoje letove za Iran zbog masovnih demonstracija, ali je navela da planira da do petka obnovi letove.

Pored turskih avio-prevoznika, kompanija Austrijan erlajns je jedina evropska avio-kompanija koja nastavlja da opslužuje Iran.

Među onima koji su otkazali letove za Iran ovog vikenda su i avio-kompanije: Emirejts, Katar ervejz, Turkiš erlajns, Flaj Dubai, Pegazus erlajns.