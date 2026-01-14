Slušaj vest

Britanski javni emiter BBC podneo je zahtev za odbacivanje tužbe kojim američki predsednik Donald Tramp traži nadokandu od 10 milijardi dolara zbog montaže njegovog govora kojim je stvoren utisak da je pozivao svoje pristalice da upadnu u Kapitol, prenosi danas Rojters.

U podnesku, koji je pripemljen kasno u ponedeljak, BBC ke naglasio da sud na Floridi nema jurisdikciju u tom postupku, jer se program nije emitovao na Floridi i da predsednik ne može da dokaže da mu je naneta šteta jer je izabran na funkciju posle emitovanja priče.

Tramp je naglasio da ga je britanski javni emiter oklevetao montiranjem delova govora od 6. januara 2021. godine, uključujući deo u kojem je rekao pristalicama na marširaju na Kapitol i drugi deo gde ih je pozvao "da se bore kao da je pakao".

U montiranju nedostaje deo govora u kojem je pozvao na mirne proteste, zbog čega se BBC izvinio za montažu govora u emisiji Panorama, ali je odbacio zahtev za finansijsku nadoknadu.

U podnesku, BBC tvrdi da Tramp ne može verodostojno da tvrdi da je dokumentarac objavljen sa "istinskom zlobom".

Britanski javni servis se finansira kroz obaveznu pretplatu svih domaćinstava.

Pošto tužilac nije naveo stvarnu štetu, već samo nejasnu "štetu po svoje profesiju i zanimanje", njegov zahtev treba odbaciti, smatra BBC.

(Kurir.rs/Fonet)

