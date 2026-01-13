Britanski Skaj naglašava da zbog gubitka interneta u Iranu, ove brojke najverovatnije nisu konačna cifra i da se do informacija iz Teherana teško dolazi
PODACI IRANSKOG ZVANIČNIKA
DRAMATIČAN SKOK BROJA MRTVIH U IRANU: Državni zvaničnik za smrtne slučajeve krivi "teroriste"! (VIDEO)
Slušaj vest
Oko 2.000 ljudi ubijeno je tokom protesta u Iranu, rekao je neimenovani iranski zvaničnik za Rojters, preneo je Skaj njuz.
On je rekao da u broj ubijenih ulaze i državni službenici, a stigao je i da okrivi "teroriste" za smrtne slučajeve.
Pre nego što je iranski zvaničnik rekao brojku od oko 2.000 mrtvih, poslednja zvanična brojuka, koju je objavila američka Novinska agencija za ljudska prava (HRANA) bila je 646.
Britanski Skaj naglašava da zbog gubitka interneta u Iranu, ove brojke najverovatnije nisu konačna cifra i da se do informacija iz Teherana teško dolazi.
Magazin Tajm je juče objavio da postoji strah da je ubijeno više hiljada ljudi širom Irana.
(Kurir.rs/SkyNews/P.V.)
Reaguj
Komentariši