Muškarac (24) priznao je krivicu za napad, podmetanje požara i teroristička dela nakon napada na dvojicu policajaca u centru Dablina prošlog jula, kao i za pokušaj paljenja paba kikboksera Konora Mekgregora u Drimnagu četiri dana ranije.

Abdulah Kan izjasnio se krivim pred Specijalnim krivičnim sudom u Irskoj po osam tačaka optužnice, od kojih su dve teroristička dela.

Dvojica policajaca bila su u redovnoj patroli u ulici Kejpl u Dablinu, 29. jula prošle godine u 18 časova, kada je Abdulah Kan pritrčao s leđa i napao ih nožem, vikajući "Alahu Akbar". Policajci su se odbranili i koristili zaštitnu opremu, uključujući palice i biber sprej, kako bi ga savladali pre hapšenja.

Danas je ovaj 24-godišnjak pred Specijalnim krivičnim sudom priznao krivicu po šest tačaka u vezi sa tim napadom. Priznao je potezanje noža, napad na dvojicu policajaca, Garija Linča i Patrika Nevina, kao i ponašanje kojim je rizikovao nanošenje teških povreda ili smrtni ishod policajaca.

Takođe se izjasnio krivim za jedno terorističko delo u vezi sa napadom od 29. jula 2025. godine.

Abdulah Kan je priznao i izvršenje napada podmetanjem požara u pabu Konora Mekgregora u Dablinu, koji je oštećen u vatri četiri dana ranije. Izjasnio se krivim i po drugoj tački za terorizam u vezi sa podmetanjem požara u pabu "Black Forge Inn" u Drimnagu, 25. jula 2025. godine.