Iran navodno namerava da pogubi 26-godišnjeg Erfana Soltanija, što bi bilo prvo izvršenje smrtne kazne povezano sa masovnim antivladinim protestima koji su zahvatili zemlju.

Prema tvrdnjama organizacija za ljudska prava, Soltani, koji je uhapšen prošle nedelje u Karadžu, trebalo bi da bude obešen sutra bez sprovedenog suđenja, piše NDTV.

Hapšenje Soltanija

Soltani je uhapšen u subotu tokom protesta u Karadžu i optužen za „vođenje rata protiv Boga“, krivično delo za koje je u Iranu predviđena smrtna kazna. Norveška nevladina organizacija Iran Human Rights (IHR) izvestila je, pozivajući se na svoje izvore: „Njegovoj porodici je rečeno da je osuđen na smrt i da bi presuda trebalo da se izvrši 14. januara“.

Druga organizacija, Nacionalna unija za demokratiju u Iranu (NUFDI), navela je da je Soltaniju uskraćen pristup advokatu. „Njegov jedini zločin je borba za slobodu Irana. Budite njegov glas“, objavila je grupa na društvenoj mreži X. Nezavisna potvrda o pogubljenju još uvek nije moguća zbog prekida komunikacija u Iranu, kojima vlasti nastoje da suzbiju proteste.

IHR upozorava da je broj mrtvih mnogo veći od 648

Organizacija IHR saopštila je da je potvrdila smrt 648 osoba tokom protesta, uključujući devetoro maloletnika, ali je upozorila da je stvarni broj verovatno znatno veći, te da neke procene govore o više od 6.000 žrtava. „Zbog prekida interneta izuzetno je teško nezavisno proveriti ove izveštaje“, navodi IHR, dodajući da je uhapšeno oko 10.000 ljudi.

"Ubijanje civila podseća na zločine režima iz 1980-ih, koji su prepoznati kao zločini protiv čovečnosti“, izjavio je direktor IHR-a Mahmud Amiri-Mogadam. „Međunarodna zajednica ima dužnost da zaštiti civilne demonstrante od masovnih ubistava od strane Islamske Republike“, dodao je on.

Odgovor iranskog režima

Iranske vlasti su u ponedeljak organizovale masovne provladine skupove širom zemlje, koje je vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei pozdravio kao dokaz da je protestni pokret poražen.

Hamnei (86), koji je na vlasti od 1989. godine, rekao je da je odziv provladinih snaga bio „upozorenje“ Americi.

„Ovi masovni skupovi, puni odlučnosti, osujetili su plan stranih neprijatelja koji je trebalo da sprovedu domaći plaćenici“, rekao je Hamnei, a prenela državna televizija.