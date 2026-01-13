Slušaj vest

Predsednik Slovačke Peter Pelegrini potvrdio je da u Bratislavi postoji saglasnost među državnim vrhom da Slovačka neće dalje vojno podržavati Ukrajinu, da neće poslati nikakve vojnike, niti će učestvovati u garancijama za veliki zajam od Evropske komisije.

U rezimeu sastanka državnog vrha, trojica najviših zvaničnika - Pelegrini, premijer Robert Fico i Raši — zajednički su deklarisali da Slovačka neće vojno podržavati Ukrajinu niti joj pružati zajmove.

Premijer Robert Fico je, govoreći o suverenitetu, istakao da u pitanjima koja se tiču bezbednosti i opstanka zemlje svi moraju „vući za isti kraj konopca“, što se odnosi i na odluku o prestanku slanja vojne pomoći.

Predsednik parlamenta Ričard Raši je potvrdio da se trojica zvaničnika slažu u rešavanju ozbiljnih problema koji se tiču Slovačke, bilo da u spoljnopolitički, poput Ukrajine, ili domaći, ističući da među njima nema suštinskih razmimoilaženja.

(Kurir.rs/Aktuality/P.V.)

