Slušaj vest

Bečki aerodrom Švehat, koji je bio zatvoren zbog ledene kiše, od 11 sati ponovo radi.

Portparol aerodroma Peter Kleman rekao je da putnici i dalje moraju računati na kašnjenja.

Najpre će, kako je objasnio, biti otpremljeni avioni koji treba da polete iz Beča, a od podneva ponovo će biti uspostavljeno i sletanje.

Na čitavom području aerodroma, kao i na svim pistama, jutros se formirao debeli sloj leda, zbog čega je aerodrom morao biti zatvoren.

Pošto su sletanja bila nemoguća, mnogi letovi su preusmeravani, kao, na primer, let iz Vašingtona za Beč, koji je prebačen na Grac.

"Tokom dana zasigurno će biti daljih preusmeravanja", upozorila je austrijska aviokompanija AUA.

Inače, tokom protekle noći, usled ledene kiše vatrogasci su imali pune ruke posla na istoku Austrije, najviše na izvlačenju automobila a zabeleženi su i brojni saobraćajni udesi.

Beč Foto: Shutterstock/Muellek

I austrijska železnica OeBB izdala je upozorenje putnicima da odlože putovanja.

Došlo je do brojnih prekida u saobraćaju i otkazivanja zbog velikog nakupljanja leda na skretnicama, vozovima i nadzemnim vodovima.

Tako je obustavljen železnički saobraćaj između Glavne železničke stanice u Beču i aerodroma do 13 časova.

U Beču je, zbog leda na putevima, van snage stavljena zabrana bacanja soli.

Građani javljaju o ekstremnim uslovima na ulicama.

- Ljudi se bukvalno klizaju po ulici, izlazak automobilom iz dvorišta je nemoguć - opisuju stanje stanovnici Beča.