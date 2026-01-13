Slušaj vest

Potpredsednik SAD Džej Di Vens pridružiće se sutrašnjem sastanku ministara spoljnih poslova Danske i Grenlanda i američkog državnog sekretara Marka Rubija, javlja britanski list Gardijan.

Ministar spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen rekao je nakon sastanka Odbora za spoljne poslove danskog parlamenta da Vens želi da učestvuje u razgovorima i da će on biti domaćin sastanka u Beloj kući.

Rasmusen je rekao da su Danska i Grenland zatražili razgovore sa SAD o poslednjim događajima u vezi sa Grenlandom, nakon sve odlučnijih zahteva američkih zvaničnika, uključujući američkog predsednika Donalda Trampa, da SAD preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

Ministar odbrane Danske Troels Lund Poulsen naveo je da će se sastati sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom i ministarkom spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfeldt, i da će tema sastanka biti "pitanja bezbednosti na i oko Arktika".

Paralelno sa sutrašnjim razgovorima danskih i američkih zvaničnika, održaće se i sastanak Kontaktnog komiteta za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku Danske, Grenlanda i Farskih ostrva.

"Tri zemlje će imati priliku da razgovaraju o političkoj i ekonomskoj situaciji", navodi se u saopštenju vlade Danske.

Ranije u toku dana pojavila se informacija da je, uoči sastanka, Danska odlučila da ponudi Americi da uspostavi deset novih baza na Grenlandu.