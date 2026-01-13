Slušaj vest

Prestolonaslednik Irana u egzilu u SAD Reza Pahlavi pozvao je danas na sajber napade na informacionu infrastrukturu režima u Iranu, kako bi Iranci mogli ponovo da uspostave kontakt sa svetom.

"Posebna poruka stručnjacima za internet i komunikacije: Usmerite napade na informacionu infrastrukturu režima kako bi naši sunarodnici mogli da se ponovo povežu sa svetom", napisao je Pahlavi na društvenoj mreži X.

Dodao je da vlasti Irana pokušavaju da kroz "tešku represiju, ubistva i prekid komunikacije" obeshrabi demonstrante.

Prestolonaslednik Reza Pahlavi i dinastija Pahlavi Foto: Shutterstock, AP Thomas Padilla

Pahlavi je naveo da deo vojske i policije izbegava da učestvuje u suzbijanju protesta zbog toga što demonstranti ne odustaju.

"Ali znajte da zbog vašeg otpora i borbe, hiljade pripadnika vojske i policije nisu došle na posao kako ne bi igrale ulogu u represiji", napisao je Pahlavi.

(Kurir.rs/Beta)

