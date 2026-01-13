PRESTOLONASLEDNIK IRANA U EGZILU POZVAO NA SAJBER NAPADE! Reza Pahlavi poslao "posebnu poruku stručnjacima za internet i komunikacije" (FOTO)
Prestolonaslednik Irana u egzilu u SAD Reza Pahlavi pozvao je danas na sajber napade na informacionu infrastrukturu režima u Iranu, kako bi Iranci mogli ponovo da uspostave kontakt sa svetom.
"Posebna poruka stručnjacima za internet i komunikacije: Usmerite napade na informacionu infrastrukturu režima kako bi naši sunarodnici mogli da se ponovo povežu sa svetom", napisao je Pahlavi na društvenoj mreži X.
Dodao je da vlasti Irana pokušavaju da kroz "tešku represiju, ubistva i prekid komunikacije" obeshrabi demonstrante.
Pahlavi je naveo da deo vojske i policije izbegava da učestvuje u suzbijanju protesta zbog toga što demonstranti ne odustaju.
"Ali znajte da zbog vašeg otpora i borbe, hiljade pripadnika vojske i policije nisu došle na posao kako ne bi igrale ulogu u represiji", napisao je Pahlavi.
(Kurir.rs/Beta)