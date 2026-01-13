Slušaj vest

Ruska ambasada na Kipru opisala je smrt diplomate, koji je prošle nedelje pronađen mrtav u misiji, kao „duboku ličnu tragediju“.

Čovek je pronađen mrtav u svojoj kancelariji u četvrtak, a kiparski mediji izveštavaju da su lokalne vlasti obaveštene tek nekoliko sati kasnije.

U izveštajima se navodi da policiji, po dolasku u ambasadu, nije bilo dozvoljeno da uđe u zgradu radi sprovođenja istrage, već da im je telo predato u dvorištu.

Zvaničnici ambasade rekli su policiji da je diplomata izvršio samoubistvo i da je ostavio oproštajnu poruku. Međutim, ta poruka nije predata kiparskim vlastima, uz obrazloženje ambasade da će ona biti poslata u Moskvu, navodi Katimerini.

U saopštenju izdatom u ponedeljak, ambasada je navela:

"Sa dubokom tugom objavljujemo smrt našeg kolege, saradnika ambasade A. V. Panova, 8. januara 2026. godine. Njegova smrt je duboka lična tragedija za njegovu porodicu i prijatelje.“

U saopštenju se dodaje da je porodici diplomate pružena sva neophodna podrška i da ambasada sarađuje sa kiparskim vlastima kako bi se osigurala brza repatrijacija njegovog tela u Rusiju.

Misteriju oko ovog slučaja dodatno produbljuje još jedan paralelni događaj, takođe sa ruskim državljaninom u glavnoj ulozi. Reč je o nestanku 56-godišnjeg biznismena Vladislava Baumgertnera, kojem se svaki trag izgubio još prošle srede.

Ovaj 56-godišnjak bio je visoki rukovodilac ruske kompanije za proizvodnju đubriva "Uralkali", a poslednjih 10 godina živeo je na Kipru. Postao je posebno poznat 2013. godine, kada je uhapšen u Minsku po nalogu beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, u okviru takozvanog "rata za potašu" - sukoba između kompanija "Uralkali" i "Belaruskali".

Nakon toga je izručen Rusiji i stavljen u kućni pritvor, ali je slučaj odbačen 2015. godine. Baumgertner se potom vratio poslovnim aktivnostima, preuzevši rukovodeću poziciju u kompaniji "Global Ports", a poslednjih godina stalno je boravio na Kipru.

Potraga za njim započela je u subotu u oblasti Pisuri, na mestu gde je poslednji put zabeležen signal njegovog mobilnog telefona. Saopštenje povodom nestanka izdala je i kiparska policija, navodeći da Baumgertner nije u svom prebivalištu u Limasolu još od 7. januara.