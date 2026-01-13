Slušaj vest

Teretna kompozicija, koja je putovala pre američkog vojnog voza, iskočila je iz šina.

U ponedeljak uveče, Savezna policija je obavestila policiju u Esenu (Severna Rajna-Vestfalija) o nesreći. Lokomotiva je vukla 20 cisterni, od kojih je svaka nosila 25 tona opasnih materijala.

Istražitelji na licu mesta otkrili nekoliko metalnih stezaljki pričvršćenih za šine. Policija je isključila mogućnost da su ove stezaljke postavljene slučajno ili ostavljene tu zbog nepažnje.

Američki vojni konvoj je trebalo da koristi tu rutu, ali je kompozicija koja je prevozila municiju i vojnu opremu za vojsku SAD, zbog kašnjenja, preusmerena.

Donedavno se na mestu nesreće u Rurskoj oblasti nalazilo gradilište, koje još nije u potpunosti demontirano. Istražitelji sada ispituju da li su metalne stege došle sa gradilišta ili su namerno postavljene na šine kao čin sabotaže.

Još jedna stvar intrigira istražitelje - Ko je znao da je američka kompozicija trebalo da putuje tom prugom?

Ruski saboteri ili levičarski ekstremisti?

Zvaničnik državne bezbednosti rekao je da bi bila ogromna slučajnost da je drugi teretni voz, koji je bez problema prošao preko pruge 70 minuta pre nego što je američka kompozicija trebalo da prođe, nije prijavio nikakve probleme.

Dodavanje metalnih stega ne zahteva opsežno tehničko znanje, rekao je istražitelj. Ostaje nejasno ko bi mogao da stoji iza mogućeg čina sabotaže. Mogući su ruski uticaj ili čin levičarskih ekstremista, piše nemački Bild.

(Kurir.rs/Bild)

