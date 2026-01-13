FILMSKA PLJAČKA USRED DANA, LAŽNI VOJNICI OROBILI ZLATARU! Nosili uniforme zbog kojih niko nije smeo da im priđe, evo ko su oni u stvari (FOTO, VIDEO)
U gradu Daharija na Zapadnoj obali uhapšena su trojica osumnjičenih za oružanu pljačke lokalne zlatare.
- Tokom pljačke lažno su se predstavljali kao pripadnici izraelske vojske - potvrdila je izraelska policija.
Prema navodima policije, trojica osumnjičenih, identifikovani kao pripadnici beduinske zajednice sa juga Izraela, u grad na jugu te palestinske teritorije stigli su vozilom nalik onima koje koriste bezbednosne snage, opremljenim rotacionim svetlima.
Nosili su uniforme Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), pancire i kacige i bili su naoružani.
Sumnjiče se da su silom ušli u zlataru u palestinskom vlasništvu i ukrali nakit, nakon čega su pobegli.
Nakon zajedničke potrage u kojoj su učestvovali policija, Granična policija i pripadnici IDF, osumnjičenici su locirani u blizini grada Samu i uhapšeni.
Policija navodi da su od osumnjičenih zaplenjene tri puške M16 i jedan pištolj.
(Kurir.rs/Index)