U gradu Daharija na Zapadnoj obali uhapšena su trojica osumnjičenih za oružanu pljačke lokalne zlatare.

- Tokom pljačke lažno su se predstavljali kao pripadnici izraelske vojske - potvrdila je izraelska policija.

Prema navodima policije, trojica osumnjičenih, identifikovani kao pripadnici beduinske zajednice sa juga Izraela, u grad na jugu te palestinske teritorije stigli su vozilom nalik onima koje koriste bezbednosne snage, opremljenim rotacionim svetlima.

Nosili su uniforme Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), pancire i kacige i bili su naoružani.

Beduini prerušeni u izraelske vojnike orobili palestinsku zlataru na Zapadnoj obali Foto: Printscreen/X

Sumnjiče se da su silom ušli u zlataru u palestinskom vlasništvu i ukrali nakit, nakon čega su pobegli.

Nakon zajedničke potrage u kojoj su učestvovali policija, Granična policija i pripadnici IDF, osumnjičenici su locirani u blizini grada Samu i uhapšeni.

Policija navodi da su od osumnjičenih zaplenjene tri puške M16 i jedan pištolj.

(Kurir.rs/Index)

