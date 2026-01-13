Slušaj vest

Ukrajinski parlament napravio je personalne izmene u pojedinim sektorima, a najveća promena možda predstavlja ostavka šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Vasila Maljuka!

U sklopu rekonstrukcije koju je sproveo predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, šef vojne obaveštajne službe, imenovan je za novog šefa Kancelarije predsednika, dok je Oleh Ivaščenko, šef Spoljne obaveštajne službe, preuzeo Budanovljevu prethodnu ulogu.

Parlament je odobrio ostavke ministra odbrane Denisa Šmihala i ministra digitalne transformacije Mihaila Fedorova. Više od 265 poslanika podržalo je obe ostavke. Takođe je odobrena ostavka Vasila Maljuka na mestu šefa Službe bezbednosti (SBU), sa 235 glasova podrške.

Lider frakcije Zelenskog „Sluga naroda“, David Arahamija, komentarišući rekonstrukciju, izjavio je da je „energetski sektor sada u daleko gorem stanju nego Ministarstvo odbrane“.

Šmihalov mandat na mestu ministra odbrane trajao je manje od šest meseci. On bi trebalo da bude imenovan za ministra energetike, što je mesto koje je ostalo upražnjeno dva meseca nakon najvećeg ukrajinskog korupcionaškog skandala usredsređenog na državnu nuklearnu kompaniju „Energoatom“.

Pojedini poslanici i eksperti sugerišu da je odluka Zelenskog da ga izabere za ministra energetike bila vođena kratkom listom rezervnih kandidata. Potencijalne zamene su takođe oklevale da preuzmu tu ulogu, naveli su oni.