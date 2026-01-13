Slušaj vest

Barža koja je prevozila više od 1.100 tona đubriva delimično je potonula u rumunskom delu Dunava, što je izazvalo rizik od zagađenja, izvestili su danas rumunski mediji. Incident se dogodio u blizini grada Zimniča, a analize uzoraka vode iz Dunava pokazale su povećane koncentracije amonijuma.

Lokalna prefektura naložila je stalno praćenje kvaliteta vode, obaveštavanje nadležnih organa i stanovništva nizvodno od mesta nesreće o mogućim rizicima, kao i neprekidan nadzor stanja barže do njenog uklanjanja.

Kapetanija u Đurđu obavezala je kompaniju u čijem je vlasništvu barža da u roku od najviše deset dana započne operaciju uklanjanja olupine.

Prema zvaničnim informacijama, plovilo natovareno sa 1.133 tone granulisanog đubriva delimično je potonulo nakon što se prethodno nasukalo na peščani sprud u području luke Zimniča.

Inspektori za zaštitu životne sredine uzeli su uzorke vode na mestu incidenta, a rezultati analiza prikupljenih 12. januara pokazali su prekoračenje dozvoljenih vrednosti amonijum-nitrata.

Šta kaže gradonačelnik Zimniče?

Gradonačelnik Zimniče, Petre Parvu, rekao je da incident „ni na koji način ne ugrožava“ grad. Rekao je da je barža, natovarena sa 1.133 tone hemijskih đubriva, počela da prima vodu prošle nedelje i da je trenutno potopljena.

Gradska skupština Zimniče je takođe obavestila da nadležni stalno prate situaciju i da, prema svakodnevnim istraživanjima, nije došlo do zagađenja voda Dunava. Takođe, rečni saobraćaj i transport nisu pogođeni.

Direktor zonalne kapetanije Đurđu, glavni kapetan Florin Oprea, izjavio je da je brod delimično potonuo, naslonjen na peščani sprud. „Sedeo je na peščanom sprudu i zbog toga nije potpuno potonuo.

Sedi na tom peščanom sprudu, delimično je potopljen, ali ako nivo vode poraste, sve manje će ga biti vidljivo, tako da ne pluta“, rekao je Oprea. Takođe je rekao da se olupina ne nalazi u plovnom kanalu i da ne utiče na plovidbu.

Zonska kapetanija Đurđua je brodovlasniku naložila minimalni rok od deset dana da započne operacije vraćanja broda u vodu, rok u kojem je brodovlasnik najavio da će se pridržavati propisa.