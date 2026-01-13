Slušaj vest

Danska premijerka Mete Frederiksen rekla je danas na hitnom sastanku da "nije bilo lako" Danskoj da "izdrži potpuno neprihvatljiv pritisak našeg najbližeg saveznika već generaciju".

Ali ona mračno upozorava da „postoji mnogo dokaza da je najteži deo sada pred nama“.

Ona takođe kaže da je „nešto fundamentalnije“ u pitanju, jer se Danska suočava sa potrebom da brani principe „nemogućnosti menjanja granica silom... ili kupovine drugog naroda, i da male zemlje ne moraju da se plaše velikih zemalja“.

Ona kaže da Danska „ne traži sukob, ali je poruka jasna: Grenland nije na prodaju“.

Dodaje da NATO mora da „brani Grenland koliko i svaki drugi milimetar teritorije NATO-a“.

Govoreći nakon Frederiksen, premijer Grenlanda Jans Frederik Nilsen ponavlja da Grenland nije na prodaju i insistira da teritorija „bira Dansku umesto SAD“.

- Jedna stvar mora biti jasna svima: Grenland ne želi da bude u vlasništvu SAD, Grenland ne želi da njime upravljaju SAD, Grenland ne želi da bude deo SAD. Biramo Grenland kakav danas poznajemo, a koji je deo Kraljevine Danske - rekao je.

Frederiksen je na pitanje šta Danska može da ponudi SAD, ukazala na dugu istoriju savezništva između dve zemlje.

Ona takođe kaže da se različite zemlje u Evropi nalaze na različitim "krilima": sa ​​pretnjom Rusije na istoku, teritorijalnim krilom na jugu, a sada i severnim krilom, sa pitanjima o održavanju bezbednosti Arktika i ulogom NATO-a.

Premijer Nilsen je opet naglasio da „stojimo zajedno uz Kraljevinu Dansku“.

- Zato zajedno ulazimo u sobu, zajedno izlazimo i zajedno razgovaramo sa Amerikancima - dodao je.

Frederiksen dodaje da situacija utiče na grenlandsko stanovništvo, izazivajući nepotrebnu neizvesnost, „što je samo po sebi neprihvatljivo, jer Grenland nikada nije želeo da bude u sukobu ni sa kim“.

Ona takođe brani svoju odluku da se lično ne pridruži razgovorima, rekavši da je sa SAD dogovoreno da se održe na nivou ministara spoljnih poslova i da se to ne menja uprkos očiglednoj odluci Džej Di Vensa da se pridruži sastanku.

Sastanak u Beloj kući

Ministar spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen potvrdio je danas da će se on i njegova grenlandska koleginica Vivijan Mocfelt sastati u sredu u Beloj kući sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Šef danske diplomatije je u razgovoru sa novinarima u Kopenhagenu rekao da su on i Mocfelt tražili sastanak sa Rubijom, a da je Vens zatražio da "učestvuje na tom sastanku i ponudio se da bude domaćin", prenosi Euraktiv.

Danska će ponuditi SAD do 10 novih baza na Grenlandu na sastanku koji će zvaničnici vlade premijerke Mete Frederiksen održati sa Rubijom.

Amerika ima jednu zvaničnu bazu, krili najmanje još jednu

Tokom Hladnog rata Pentagon je zapravo već izgradio i druge baze na najvećem ostrvu na planeti, od kojih je jedna otkrivena tek nedavno ispod ledenog pokrivača debelog 30 metara.

Danci sada nude još više i spremni su da na Grenlandu prihvate do deset novih američkih vojnih baza.

Navodi se da Mark Rute, generalni sekretar NATO, podržava ovaj potez i želeo bi da predloži usvajanje projekta bezbednosti Arktika koji bi odobrile sve zemlje članice Alijanse.

Ostaje ipak da se vidi kako bi bili podeljeni troškovi izgradnje i upravljanja novim bazama, koje će biti opremljene najmodernijom tehnologijom.

Nikakve nedoumice, sa druge strane, nema u pogredu komandnih dužnosti koje će biti poverene Americi, konkretno Komandi združenih snaga u Norfolku u Virdžiniji.