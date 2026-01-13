Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen osudila je nasilje nad demonstrantima u Iranu i najavila nove sankcije protiv pripadnika iranskog režima koji su odgovorni za represiju.

"Rastući broj žrtava u Iranu je zastrašujući. Nedvosmisleno osuđujem prekomernu upotrebu sile i kontinuirano ograničavanje slobode", napisala je Fon der Lajen na društvenoj mreži X

Ona je saopštila je da će Evropska komisija ubrzo predložiti dodatne sankcije zbog represije nad demonstrantima.

"U saradnji sa visokom predstavnicom EU za spoljne poslove Kajom Kalas brzo će biti predložene dalje sankcije protiv onih koji su odgovorni za represiju", napisala je predsednica EK.

Dodala je da je EU već "u potpunosti" uvrstila Korpus islamske revolucionarne garde, primarnu granu oružanih snaga Irana, u režim sankcija zbog kršenja ljudskih prava.

1/5 Vidi galeriju Iran protesti Foto: Kamran / Stringershub Inc. / Profimedia

Juče je predsednica Odbora Evropskog parlamenta za odbranu Mari-Agnes Štrak-Cimerman pozvala EU da Revolucionarnu gardu Irana "što pre" proglasi za terorističku grupu.

"Iransku revolucionarnu gardu treba dodati na spisak terorističkih organizacija što je pre moguće. Ozbiljan je previd što se to još uvek nije desilo", objavila je Štrak-Cimerman na X.