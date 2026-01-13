Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp poručio je večeras Irancima da nastave da protestuju i da je "pomoć na putu".

Tramp, međutim, nije dao više detalja.

1/7 Vidi galeriju Demonstracije u Iranu. Pale se i cepaju zastave Islamske Republike Iran, a uzvikuju parole podrške šahu Rezi Pahlaviju na ulicama iranskih gradova. Demonstranti nose i njegove fotografije u znak podrške. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

"Iranske patriote, nastavite da protestujete - preuzimte vaše institucije! Pomoć je na putu", naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

On je pojasnio da je otkazao sve sastanke sa iranskim zvaničnicima dok se "bezumno ubijanje" demonstranata ne prekine.

Američki predsednik je više puta zapretio Teheranu vojnom akcijom ukoliko njegova administracija utvrdi da Islamska Republika koristi smrtonosnu silu protiv antivladinih demonstranata.

Tramp je u nedelju rekao da veruje da Iran „počinje da prelazi“ tu liniju, što je njega i njegov tim za nacionalnu bezbednost navelo da razmatraju „veoma snažne opcije“, iako je istovremeno naveo da su Iranci pokušali da stupe u kontakt sa SAD.

Ipak, u ponedeljak je predsednikov tim ponudio opreznu nadu da bi se moglo pronaći diplomatsko rešenje.

"Ono što javno čujete od iranskog režima prilično se razlikuje od poruka koje administracija prima privatno, i mislim da je predsednik zainteresovan da ispita te poruke", rekla je juče portparolka Bele kuće Karolin Livit. „Međutim, uz to rečeno, predsednik je pokazao da se ne plaši da upotrebi vojne opcije ako i kada to smatra potrebnim, a niko to ne zna bolje od Irana.“