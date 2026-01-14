Slušaj vest

Suđenje albanskom kriminalcu i trgovcu drogom Francu Gergeliju u Briselu obustavljeno je danas na 24 sata jer su primećene stenice u sudnici.

Jedan od porotnika je tokom suđenja video stenicu kako mu puzi po ruci, pa je posle pauze za ručak, predsednik veća sudija odlučio da prekine sednicu kako bi se preduzele mere, javila je agencija Belga.

"Ovo je otišlo predaleko", rekla je sudija Izabel de Sadeler, govoreći o brojnim problemima sa kojima se suočava pravosudni sistem.

"Ne želim nikoga da dovedem u opasnost, ni porotnike, ni advokate, ni optužene, nikoga", dodala je ona.

Sud je savetovao svim učesnicima da peru odeću na 60 stepeni, ili da je stave u zamrzivač.

Suđenje Gergeliju i još osmorici optuženih počelo je 5. januara, a sudi im se za ubistvo jednog čoveka počinjeno u Belgiji 2020. godine.