Slušaj vest

Osamdesetogodišnji muškarac pokušao je da se ukrca na let na aerodromu Tenerife Jug sa svojom preminulom suprugom, koju je prevozio u invalidskim kolicima kao da je običan putnik. Incident se dogodio na bezbednosnom kontrolnom punktu, a osoblje nije ništa posumnjalo dok radnik obezbeđenja, nakon što su prošli kroz detektor metala, nije primetio da žena ne reaguje, što je dovelo do toga da se odmah aktiviraju protokoli za vanredne situacije, izveštava Dijario de Avisos.

„Nenormalno niska temperatura“

„Čuvar obezbeđenja je prišao ženi, a muškarac joj je predao invalidska kolica. Kada ju je uhvatila za ruku, primetila je da joj je temperatura nenormalno niska i da ne diše. Radnik je odmah obavestio nadzornika. U roku od nekoliko minuta, aktivirani su protokoli za vanredne situacije i na lice mesta stigao je veliki broj čuvara obezbeđenja, pripadnika Civilne garde i forenzičkog osoblja“, objasnio je jedan od radnika aerodroma.

Prema početnim izjavama muža, njegova supruga je preminula nekoliko sati ranije, unutar samog aerodromskog kompleksa. Međutim, neki zaposleni ističu da je muškarac u više navrata pokušao da odgovornost za smrt pripiše aerodromu, činjenicu koju nadležni organi istražuju.

Sličan slučaj

Muškarac, koji je uhapšen, sarađivao je sa policijskim službenicima dok su se sprovodile dalje radnje. Istraga je još uvek otvorena sa ciljem razjašnjavanja okolnosti smrti i utvrđivanja postojanja krivične odgovornosti. Ovaj incident ima sličnosti sa drugim slučajem koji se dogodio pre nekoliko dana na letu kompanije EasyJet između Malage i Londona, kada je muškarac uspeo da uvede svoju preminulu suprugu u avion.