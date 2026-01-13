OGLASILA SE RUSIJA O AMERIČKIM PRETNJAMA NAPADIMA NA IRAN: Evo šta je Zaharova rekla o tamošnjim demonstracijama
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je kritikovalo SAD zbog „pretnji da će izvesti nove vojne udare“ i naziva Trampovu pretnju trgovinskim tarifama „ucenom“.
Portparolka Marija Zaharova kaže da su američke pretnje napadima na Iran „kategorički neprihvatljive“.
Ona upozorava SAD da ne koriste nemire u Iranu kao „izgovor“ za ponavljanje udara na zemlju - nakon što su njihove vazduhoplovne snage napale tri nuklearna objekta u junu prošle godine.
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova sugeriše da bi takva akcija imala „katastrofalne posledice“ na Bliskom istoku, „kao i po globalnu međunarodnu bezbednost“.
Nakon Trampove najave uvođenja carine od 25% na uvoz robe iz SAD za iranske trgovinske partnere, Zaharova kaže: „Takođe odlučno odbacujemo neceremonijalne pokušaje ucene iranskih stranih partnera povećanjem trgovinskih carina.“
Govoreći o antivladinim demonstracijama u Iranu, ona kaže da se „veštački podstaknuti protesti“ jenjavaju, što daje nadu da će doći do „postepene stabilizacije situacije“.
(Kurir.rs/BBC)