Rusko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je kritikovalo SAD zbog „pretnji da će izvesti nove vojne udare“ i naziva Trampovu pretnju trgovinskim tarifama „ucenom“.

Portparolka Marija Zaharova kaže da su američke pretnje napadima na Iran „kategorički neprihvatljive“.

Ona upozorava SAD da ne koriste nemire u Iranu kao „izgovor“ za ponavljanje udara na zemlju - nakon što su njihove vazduhoplovne snage napale tri nuklearna objekta u junu prošle godine.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova sugeriše da bi takva akcija imala „katastrofalne posledice“ na Bliskom istoku, „kao i po globalnu međunarodnu bezbednost“.

Nakon Trampove najave uvođenja carine od 25% na uvoz robe iz SAD za iranske trgovinske partnere, Zaharova kaže: „Takođe odlučno odbacujemo neceremonijalne pokušaje ucene iranskih stranih partnera povećanjem trgovinskih carina.“

Govoreći o antivladinim demonstracijama u Iranu, ona kaže da se „veštački podstaknuti protesti“ jenjavaju, što daje nadu da će doći do „postepene stabilizacije situacije“.

(Kurir.rs/BBC)

