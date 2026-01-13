Slušaj vest

Ruske trupe su, prema navodima britanskog Telegrafa i video-snimcima koji kruže društvenim mrežama, primorale afričkog plaćenika da sa protivpešadijskom minom vezanom za grudi potrči kroz „ničiju zemlju“ ka ukrajinskom utvrđenju, praktično ga koristeći kao ljudsku bombu.

Snimak navodno prikazuje kako ga pod pretnjom oružjem voze kroz rov i naređuju mu da juriša na ukrajinske položaje.

Na videu se čuje i ruski vojnik koji koristi rasističke uvrede, nazivajući regruta „otvaračem konzervi“ čija je svrha da se raznese i „otvori“ neprijateljski bunker.

Snimak je izazvao snažne reakcije i pojavio se u trenutku kada je ukrajinski ambasador u Južnoj Africi Aleksander Šerba izjavio da Rusija sistematski koristi Afrikance kao „meso za mašinu za mlevenje mesa“, obmanjujući ih da se pridruže ratu u Ukrajini, piše britanski Telegraf.

Za sada nije potvrđena autentičnost snimaka.

Prema procenama, hiljade Afrikanaca dovedeno je na front, često pod lažnim izgovorima ili uz obećanja velikih plata, kako bi Moskva nadomestila ogromne gubitke u sopstvenim redovima.

Još jedan video navodno prikazuje grupu novih afričkih plaćenika u šumovitom, snežnom području kako pevaju pesme na svom jeziku. Ruski vojnik koji snima snimak kaže:

„Pogledajte koliko je potrošnog materijala“, uz podsmeh i komentar da će „pevati drugačije kada budu poslati na front“.

Ambasador Šerba je naveo da je nedavni skandal u Južnoj Africi, u kojem su članovi političke partije povezane sa Moskvom navodno prisiljeni da učestvuju u borbama, pokazao da Kremlj ne mari ni za svoje saveznike.

„Možda postoje propagandne inicijative u Africi, ali kada Afrikanac dođe u ovaj rat, on jednostavno postaje meso za mašinu za mlevenje“, rekao je Šerba, dodajući da Rusija Afriku posmatra „kroz imperijalne oči“.

Nekoliko afričkih zemalja je u međuvremenu upozorilo na prevare koje nude posao ili studiranje u Rusiji, a završavaju slanjem ljudi na front.

U Južnoj Africi posebnu pažnju je izazvao slučaj 17 muškaraca koje je navodno u Rusiju namamila Duduzile Zuma-Sambudla, ćerka bivšeg predsednika Džejkoba Zume, pod izgovorom obuke za telohranitelje. Umesto toga, primorani su da potpišu vojne ugovore i poslati su u rat.

Šerba tvrdi da čak ni oni koji otvoreno podržavaju Rusiju nisu pošteđeni.

Prema njegovim rečima, očekivani životni vek novih regruta na prvoj liniji fronta često iznosi svega oko 72 sata, a Afrikanci su u još težem položaju jer se prema njima postupa kao prema potrošnoj robi.

Ukrajina pokušava da ojača svoj diplomatski uticaj u Africi, ali se suočava sa dugogodišnjim ruskim uticajem i snažnim antizapadnim raspoloženjem.