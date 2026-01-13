Slušaj vest

Roditelji 24-godišnje Sijane Panine, konobarice koja je poginula u požaru za Novu godinu u baru "Le Konstelašn" u Kran-Montani, u Švajcarskoj, prvi put su javno progovorili o poslednjim trenucima svoje ćerke i okolnostima tragedije u kojoj je 40 ljudi izgubilo život, a 116 je povređeno — a za koju krive Sijane.

Sijana Panina bila je jedna od zaposlenih u baru u kojem je izbio požar u novogodišnjoj noći. Prema do sada poznatim informacijama, mlada žena je u jednom trenutku nosila flaše šampanjca sa upaljenim prskalicama, sedeći na ramenima maskirane osobe.

Snimak tog trenutka obišao je svet. Istražitelji sumnjaju da su prskalice zapalile zvučnu izolaciju na plafonu, koja je bila lako zapaljiva, nakon čega se vatra za samo nekoliko minuta proširila po celom prostoru.

Iako je javno objavljena tvrdnja da je Sijana nenamerno podmetnula požar, njena porodica i advokat naglašavaju da su to preuranjeni zaključci i da se odgovori mogu dati tek nakon završetka istrage.

"Sijan je žrtva"

Advokatica porodice, Sofi Heni, ističe da Sijan uopšte nije bila zadužena da te večeri služi stolove, već joj je, zbog velikog broja porudžbina, vlasnik restorana naredio da siđe u podrum i pomogne kolegama.

- Sijan nikada nije upozorena na opasnost od zapaljivog plafona, niti je prošla bilo kakvu obuku za zaštitu od požara. Ona je bez sumnje žrtva - rekla je advokatica, dodajući da se tragedija ne bi dogodila da su se poštovali bezbednosni propisi.

Nakon što je izbio požar, Sijan je, prema rečima njenih roditelja, pokušala da pobegne kroz izlaz za slučaj opasnosti u podrumu, koji je dobro poznavala. Međutim, vrata tog izlaza su bila zaključana. Prijatelji su je kasnije pronašli bez svesti ispred vrata, nakon što su uspeli da ih razbiju spolja.

- Izvukli su je. Bila je još živa, ali bez svesti - rekla je njena majka Astrid.

Roditelji ne mogu da shvate zašto su vrata izlaza za slučaj opasnosti bila zaključana: "Vlasnik se plašio da će ljudi ući bez plaćanja. A stolovi koštaju hiljadu evra po komadu. Da su vrata bila otvorena, sva deca bi izašla. Možda tada uopšte ne bi bilo smrtnih slučajeva", rekla je majka.

"Bila mi je kao mlađa sestra"

Prema zapisima koje su dobili švajcarski mediji, vlasnik bara, Žak Moreti, pokušao je da uđe u bar nakon što je izbio požar.

Glavni ulaz je bio neprohodan, a kada je ušao kroz vrata za pomoć, zatekao ih je zaključana iznutra. Iza njih je zatekao nekoliko ljudi kako nepomično leže na podu, uključujući i Sijanu.

- Pokušavali smo da je reanimiramo više od sat vremena, dok nam spasioci nisu rekli da je prekasno - rekao je Moreti.

Njegova supruga i suvlasnica restorana, Džesika Moreti, rekla je policiji da joj je Sijana kao mlađa sestra i da je Božić provela sa njihovom porodicom.

Nakon tragedije, roditelji Astrid i Žerom i njihova druga ćerka Eolin odmah su otputovali u Švajcarsku kako bi identifikovali telo i organizovali transport ostataka u Francusku. Sijan Panin je sahranjena prošle subote u gradu Setu.

- Bila je kao zrak sunca. Za nas sunce nije izašlo od početka 2026. godine. Postoji vreme za tugu i vreme za odgovornost i bes. Mislim da će bes brzo prevladati - rekao je njen otac Žerom.

Istraga o uzrocima požara i odgovornosti za jednu od najvećih novogodišnjih tragedija u Švajcarskoj je još uvek u toku.Među stradalima je i Srbin Stefan Ivanović, koji je u subotu sahranjen u rodnom selu Jajčić kod Ljiga.