Predsednik SAD Donald Tramp pridružiće se desetinama lidera na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu iduće nedelje, i predvodiće najveću amerićku delgaciju ikada, rekao je danas direktor foruma Borge Brende.

"Radujemo se da ponovo dočekamo predsednika Trampa" rekao je Brende na onaljn konferenciji za novinare uoči samita u Davosu, šest godina od poslednjeg pojavljivanja Trampa na tom forumu tokom njegovog prvog mandata, prenosi Al Arabia na svom portalu na engleskom.

Organizatori Foruma su rekli da očekuju najveću američku delegaciju ikada koja će ukljućiti državnog sekretara SAD, ministre trgovine, privrede i energetike, a Brende je rekao da će takođe učestvovati Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet Džared Kušner, kao i velika dvopartijska delegacija američkog Kongresa.

Pedsesetšesti godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma okuplja vodeće lidere vlada, kompanija i civilnog društva od 19. do 23. januara u Davosu u Švajcarskoj, prenosi Forum na svom portalu.

(VIDEO) TRAMP U DAVOSU PRED NIKAD VEĆOM PUBLIKOM: Mediji su me uvek voleli kao biznismena, a kad sam postao predsednik sve se obrnulo!

Tema Davosa 2026. je "Duh dijaloga", i obezbeđuje se nepristrasna platforma da se povežu lideri u suočavanju sa zajedničkim izazovima i pokretanju inovacija koje će definisati budućnost.

"U trenutku definisanom dubokim geopolitičkim, tehnološkim i društvenim pomacima godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma pruža nepristrasnu platformu za dijalog, saradnju i akciju", piše u uvodnom tekstu na portalu Foruma.

Kako se navodi na sastanku će se okupiti blizu 3.000 lidera iz raznih sektora iz 130 zemalja. Obeležavajući rekordni nivo državnih učesnika, očekuju se 400 političkih lidera uključujući gotovo 65 šefova država ili vlada i šest lidera G7, uz blizu 850 vodećih generalnih direktora ili predsednika svetskih komapnija i gotovo 100 vodećih startap kompanija i tehnoloških pionira.

Na spisku učesnika je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije najavio da će ići u Davos.

(Kurir.rs/Beta)